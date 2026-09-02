Condenan a 43 años de cárcel a Édgar Aguilar por feminicidio de Clara Milena Álvarez: está prófugo

Un Juez de Barranquilla condenó a 43 años de cárcel y 9 meses a Édgar Aguilar Soto tras ser hallado culpable del feminicidio de Clara Milena Álvarez, tras los hechos ocurridos al interior de una vivienda en abril del 2025.

Según trascendió, un Fiscal de Soledad presentó el material probatorio para acusar a esta persona del feminicidio perpetrado en el barrio Sinaí, en Barranquilla.

La información entregada por la Fiscalía durante las audiencias indica que la mujer recibió heridas corto contundentes en cabeza y rostro, y que perdió la vida tras un trauma craneoencefálico severo.

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Prófugo de la justicia

En febrero de este año, el señalado feminicida de Clara Milena Álvarez recobró su libertad por vencimiento de términos tras la solicitud de su abogado, esto tras entregarse a la Justicia y que fuera enviado a un centro carcelario el 30 de abril del 2025.