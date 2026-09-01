Denuncian amenazas contra alcalde en el Atlántico

El alcalde de Repelón, Jorge Reales, expresó su preocupación por la situación de seguridad de uno de los mandatarios municipales del Atlántico incluidos en la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo ante el riesgo de presencia y accionar de grupos armados.

Aunque no reveló la identidad del alcalde amenazado, debido a que este le pidió mantener la reserva mientras la situación es atendida por las autoridades competentes, Reales confirmó que se trata de uno de los mandatarios de los municipios cobijados por la alerta.

“Hoy el alcalde que está amenazado me pidió que guardara reserva eso, que era un tema que estaba manejando la SIPOL, pero es uno de los cuatro alcaldes que hace parte de los municipios que están en alerta temprano, de los cinco municipios”, dijo Reales.

El mandatario municipal reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que se convoque a un consejo de seguridad que permita analizar la situación de los municipios del centro del Atlántico y adoptar medidas frente a los riesgos advertidos en la alerta temprana.

“A mí me preocupa la situación del alcalde que el día de ayer lloraba angustiosamente, preocupado, temiendo por su vida, y sentí por primera vez, desde mi ejercicio como alcalde, entendí el riesgo en el que estamos, porque yo no había vivido esa experiencia con un colega, que cómo puede trabajar así, con miedo llegar al municipio, pidiendo refuerzos de seguridad y entender la dinámica de cada territorio que es distinto”, precisó.