Resultado Lotería Cundinamarca, Tolima y ColorLoto HOY 21 de septiembre: números ganadores y premios

Baloto, Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima. Fotos: Getty Images /Baloto, Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima

La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.

Es importante destacar que cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes, pero se juega todas las semanas a través del Canal Uno.

Resultados Lotería de Cundinamarca HOY lunes 21 de septiembre de 2026

Este lunes 21 de septiembre de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de 6.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor en el sorteo 4821 es:

Resultados Lotería del Tolima HOY lunes 21 de septiembre de 2026

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche. Cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para los martes.

El resultado del premio mayor de la Lotería del Tolima es:

Resultados del ColorLoto del lunes 21 de septiembre de 2026

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal Uno o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Este lunes 21 de septiembre de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados:

Números:

Colores: