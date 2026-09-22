Colombia y Costa Rica acuerdan esfuerzos “para una lucha sin cuartel” contra el crimen transnacional. Foto: @ABDELAESPRIELLA

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que Colombia y Costa Rica dieron “un paso al frente” para avanzar en una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y el narcoterrorismo, tras el encuentro bilateral que sostuvo con el presidente Abelardo De la Espriella.

“Colombia y Costa Rica dan un paso al frente para avanzar en una lucha sin cuartel que nos une como mandatarios y es la persecución con mano dura para que vuelva la justicia y la paz a nuestros pueblos”, afirmó Fernández.

La mandataria costarricense enfatizó que esta lucha estará dirigida contra el crimen transnacional y, especialmente, contra el narcoterrorismo.

“Una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y especialmente el narcoterrorismo que tanto daño le hace a ambas naciones”, señaló.

Fernández también aseguró que el encuentro permitió identificar oportunidades de cooperación entre ambos países y respaldó el trabajo que, según dijo, viene realizando el presidente colombiano en el combate contra el narcotráfico.

“El gran trabajo, el valiente y firme trabajo que está realizando el presidente Abelardo de la Espriella no va a incidir de manera negativa en Costa Rica”, manifestó.

Evitar que el narcotráfico se posicione en Costa Rica

La presidenta costarricense afirmó además que su país hará mayores esfuerzos para evitar que el narcotráfico se posicione en su territorio.

“Nosotros como pueblo costarricense vamos a cerrar nuestras filas para hacer aún mayores esfuerzos para evitar que el flagelo del narcotráfico se posicione en Costa Rica”, dijo.

Fernández sostuvo que Costa Rica ha venido combatiendo el tránsito de drogas en sus mares y tierras y aseguró que el país no dará un paso atrás para convertirse en un país productor o facilitador de operaciones criminales.

“Hemos venido combatiendo no solamente el tránsito de la droga en nuestros mares y en nuestras tierras y no vamos a dar un paso al frente a convertirnos en país productor ni facilitador de operaciones criminales”, afirmó.

Finalmente, la presidenta costarricense señaló que durante el encuentro se trazó una ruta de apoyo bilateral para trabajar conjuntamente contra el narcotráfico.

“Hoy trazamos una ruta de apoyo bilateral, he recibido acá a un presidente con el cual es posible hacer equipo, un presidente y un equipo de trabajo muy profesional y calificado, que junto a mis equipos vamos a hacer alianzas en beneficios de ambos pueblos para, reitero, perseguir y que ese cáncer no haga metástasis más allá en mi amada patria”.