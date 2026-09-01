“Nuestro reto es estabilizar el servicio de energía en la Costa Caribe”: Ramiro Castilla

Con el propósito de avanzar en la estabilización del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, Ramiro Castilla Andrade asumió como nuevo agente especial de Air-e Intervenida.

Durante el inicio de su gestión, Castilla planteó como uno de sus principales objetivos recuperar la confiabilidad del servicio y trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional y diferentes sectores de la sociedad.

“Nuestro reto es lograr estabilizar la prestación del servicio de energía en la costa Caribe colombiana”, afirmó el nuevo agente especial, quien también señaló la importancia de trabajar de manera articulada con los diferentes estamentos de la sociedad civil.

Castilla llega al cargo con más de 20 años de experiencia en el sector energético. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diferentes responsabilidades, entre ellas cargos relacionados con nuevos servicios y asistencia técnica, planificación y seguimiento operativo, grandes clientes y gerencias de empresas de energía en Cesar y Atlántico.

Antes de asumir como agente especial, se desempeñaba como director Comercial de Air-e Intervenida, compañía que ahora tendrá bajo su responsabilidad en medio de importantes desafíos financieros, comerciales y operativos.

Entre los asuntos que deberá enfrentar se encuentra la deuda de la empresa, especialmente con los generadores, el crecimiento de las tarifas, las interrupciones del servicio, las pérdidas de energía y el nivel de recaudo.

De acuerdo con las cifras entregadas por Air-e Intervenida, las pérdidas superan el 32 % de la energía comercializada, mientras que el recaudo no alcanza el 75 % de la facturación.

El panorama adquiere una dimensión adicional por las condiciones sociales de la región. Según la información suministrada por la empresa, en la Costa Caribe se concentra el 92 % de la subnormalidad eléctrica del país, mientras que el 73 % de los clientes de Air-e Intervenida pertenece a comunidades con subnormalidad eléctrica y a los estratos 1 y 2.

Frente a este escenario, Castilla considera necesario construir una hoja de ruta en la que participen distintos sectores. “Será fundamental para alcanzar los objetivos”, sostuvo al referirse al trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil.

El nuevo agente especial también planteó alternativas relacionadas con la transición energética, el ahorro y el uso eficiente de la electricidad. Entre sus propuestas está promover el uso racional de la energía, impulsar subsidios diferenciales, fomentar el uso de electrodomésticos eficientes y avanzar en la tecnificación de la medición.

“Avanzar es una urgente necesidad”

Otro de los frentes señalados por Castilla es la protección de las redes eléctricas para enfrentar los hurtos de energía, una problemática que, según explicó, afecta al sistema.

“Avanzar ya no es una opción, es una urgente necesidad para todos”, afirmó Castilla al referirse al desafío que representa mejorar las condiciones del servicio para los usuarios de la Costa Caribe.

El funcionario también destacó la necesidad de vincular a trabajadores, usuarios, líderes sociales, comunidades, empresarios y autoridades en la búsqueda de soluciones para la empresa.

Su gestión comienza así con varios frentes abiertos y con el objetivo de encontrar alternativas que permitan mejorar la prestación del servicio en los tres departamentos atendidos por Air-e Intervenida.