Más de 6.500 policías reforzarán la seguridad en Barranquilla durante fin de año. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Barranquilla y su área metropolitana contarán con un dispositivo especial de seguridad durante los meses de mayor actividad comercial y turística del fin de año. La estrategia contempla el fortalecimiento de las capacidades operativas de las autoridades para responder a las necesidades de la ciudadanía y prevenir hechos delictivos.

El secretario de Seguridad de Barranquilla, Yesid Turbay, informó que la ciudad tendrá más de 3.500 policías disponibles para los operativos de fin de año, que se suman a los cerca de 6.500 uniformados que hacen parte del Área Metropolitana.

Además, destacó la llegada de 250 policías adicionales enviados para reforzar la seguridad en la capital del Atlántico, de los cuales 50 ya se encuentran en la ciudad apoyando diferentes especialidades.

“Vamos a contar con los cerca de 6.500 policías que hacen parte del área metropolitana, además de más de 3.500 uniformados dispuestos para los operativos en la ciudad. A esto se suma el apoyo del Ejército Nacional para los diferentes controles y el refuerzo enviado por el Gobierno, con cerca de 250 policías adicionales que ya comenzaron a llegar a Barranquilla. De este grupo, 50 uniformados llegaron el pasado martes y ya están trabajando en distintos puntos estratégicos, provenientes de diferentes especialidades, para fortalecer las acciones de seguridad que hemos establecido”, explicó Yesid Turbay.

Más controles en zonas comerciales y espacios públicos

El dispositivo también contará con cerca de 130 vigías, tres camiones de reacción y equipos de inspección que estarán desplegados para atender denuncias y reforzar la presencia institucional en sectores con alta afluencia de ciudadanos como el Centro, Barranquillita y zonas comerciales.

Desde la Secretaría de Espacio Público señalaron que estos equipos estarán acompañando los operativos para garantizar el orden y el cumplimiento de las normas durante la temporada.

“Realizamos mesas de trabajo donde identificamos puntos estratégicos para reforzar la presencia institucional durante esta última etapa del año. Contaremos con cerca de 130 vigías, tres camiones de reacción e inspectores de control urbano para atender denuncias y requerimientos de la ciudadanía”, sostuvo Nelson Patrón, secretario de Espacio Público.

Gremios trabajan contra la extorsión

Ante el incremento del movimiento comercial durante fin de año, los gremios del Atlántico anunciaron un trabajo articulado con las autoridades para prevenir posibles casos de extorsión que puedan afectar a comerciantes y empresarios.

El Comité Intergremial Unidos por el Atlántico confirmó que mantiene reuniones con la Policía, el Gaula y las oficinas de seguridad y convivencia para establecer estrategias de prevención, reacción y acompañamiento al sector productivo.

“Seguimos trabajando de manera articulada con los gremios, la Policía, el Gaula Policía, el Gaula Militar y la Oficina de Seguridad y Convivencia del Distrito para identificar riesgos en los sectores comerciales y definir estrategias contra la extorsión. Respaldamos los operativos de las autoridades y esperamos contar con el refuerzo policial durante esta temporada”, dijo Zandra López.

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Controles de tránsito y recomendaciones de salud

La Secretaría de Tránsito anunció operativos de control de alcoholemia, presencia de agentes, orientadores y educadores viales en puntos estratégicos de mayor circulación durante las celebraciones.

Por su parte, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para extremar cuidados durante las fiestas, especialmente en el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, la ingesta de dulces en menores de edad y la prevención de accidentes relacionados con la pólvora, cuyo uso y comercialización están prohibidos en Barranquilla.