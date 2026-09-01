Alcaldes del Atlántico piden consejo de seguridad ante alerta de la Defensoría

Los municipios del centro del Atlántico que fueron incluidos en la Alerta Temprana 019 de 2026 de la Defensoría del Pueblo (Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo) pidieron al Gobierno Nacional realizar un consejo de seguridad para abordar el avance de los grupos criminales, el aumento de los homicidios y las extorsiones que afectan a estas poblaciones.

El llamado fue realizado por el alcalde de Polonuevo, Óscar Aviléz, quien advirtió que los municipios pequeños y alejados del área metropolitana también están siendo fuertemente golpeados por la violencia y requieren una intervención directa de las autoridades nacionales.

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El mandatario aseguró que en Polonuevo se ha registrado un incremento cercano al 400 % en los homicidios frente al año anterior.

“Nosotros en nuestro municipio de Polonuevo tuvimos en 2025 cuatro asesinatos y en lo que va de este año llevamos 15”, señaló el alcalde.

Aviléz explicó que la situación se enmarca en la alerta emitida por la Defensoría, que advierte sobre la presencia y accionar de grupos criminales en varios municipios del departamento, con fenómenos como extorsiones y aumento de los asesinatos selectivos.

Ante este panorama, el alcalde solicitó al presidente Abelardo de la Espriella convocar un consejo de seguridad específico con los municipios afectados del Atlántico, similar al encuentro realizado recientemente con Barranquilla y las poblaciones del área metropolitana.

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La intención, dijo, es que los mandatarios puedan exponer directamente al Gobierno Nacional las dificultades que enfrentan y las necesidades de sus territorios en materia de seguridad.

Aviléz reconoció el respaldo que han recibido de la Gobernación del Atlántico y de la Policía Nacional, pero consideró que la magnitud de la problemática supera la capacidad de respuesta de las administraciones municipales.

“Ya hoy se necesita una intervención del Gobierno Nacional para esta situación y un apoyo de la Fiscalía Nacional que sea más reactiva”, afirmó.