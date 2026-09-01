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01 sep 2026 Actualizado 21:33

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Justicia
Primicia

Fiscalía reactivó 27 órdenes de captura de jefes de disidencias: están ‘Calarcá’ y ‘Walter Mendoza’

La jefe de la Fiscalía levantó la suspensión de los jefes de las disidencias de las Farc, por la constante vulneración de los derechos humanos en el país y el incumplimiento del proceso de la paz total.

Alias &#039;Calarcá&#039; y alias &#039;Walter Mendoza&#039;. Foto: Caracol Radio.

Alias 'Calarcá' y alias 'Walter Mendoza'. Foto: Caracol Radio.

Alias &#039;Calarcá&#039; y alias &#039;Walter Mendoza&#039;. Foto: Caracol Radio.
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Caracol Radio conoció en primicia la resolución 00263 con la que la Fiscalía General de la Nación reactivó 27 órdenes de captura contra cabecillas de las disidencias de las Farc.

Entre los que se encuentran están: alias ‘Calarcá’, alias ‘Andrey Avendaño’, alias ‘John Mechas’, alias ‘Walter Mendoza’ y alias ‘Leopoldo’, además de otros que estaban en el proceso de la paz total.

Lea además: Fiscalía levantó suspensión de la orden de captura de alias ‘Calarcá’

“Que como consecuencia de la revocatoria de la designación como miembros representantes, se impone la reactivación de las órdenes de captura de todas aquellas personas que, por ostentar tal calidad, tienen el beneficio de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que pesan en su contra”, señaló la fiscal Camargo en la resolución.

Alias &#039;Calarcá&#039; y alias &#039;Walter Mendoza&#039;. Foto: Caracol Radio.

Alias 'Calarcá' y alias 'Walter Mendoza'. Foto: Caracol Radio.

Alias &#039;Calarcá&#039; y alias &#039;Walter Mendoza&#039;. Foto: Caracol Radio.

Alias 'Calarcá' y alias 'Walter Mendoza'. Foto: Caracol Radio.

Esta es la resolución:

Resolución de la Fiscalía número 01

Resolución de la Fiscalía número 01

Resolución de la Fiscalía número 01

Resolución de la Fiscalía número 01

Resolución 02

Resolución 02

Resolución 02

Resolución 02

Resolución 3

Resolución 3

Resolución 3

Resolución 3

Resolución 4

Resolución 4

Resolución 4

Resolución 4

Resolución 5

Resolución 5

Resolución 5

Resolución 5

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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