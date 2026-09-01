Fiscalía reactivó 27 órdenes de captura de jefes de disidencias: están ‘Calarcá’ y ‘Walter Mendoza’

Caracol Radio conoció en primicia la resolución 00263 con la que la Fiscalía General de la Nación reactivó 27 órdenes de captura contra cabecillas de las disidencias de las Farc.

Entre los que se encuentran están: alias ‘Calarcá’, alias ‘Andrey Avendaño’, alias ‘John Mechas’, alias ‘Walter Mendoza’ y alias ‘Leopoldo’, además de otros que estaban en el proceso de la paz total.

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“Que como consecuencia de la revocatoria de la designación como miembros representantes, se impone la reactivación de las órdenes de captura de todas aquellas personas que, por ostentar tal calidad, tienen el beneficio de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que pesan en su contra”, señaló la fiscal Camargo en la resolución.

Alias 'Calarcá' y alias 'Walter Mendoza'. Foto: Caracol Radio. Ampliar Alias 'Calarcá' y alias 'Walter Mendoza'. Foto: Caracol Radio. Cerrar

Esta es la resolución:

Resolución de la Fiscalía número 01 Ampliar Resolución de la Fiscalía número 01 Cerrar

Resolución 02 Ampliar Resolución 02 Cerrar

Resolución 3 Ampliar Resolución 3 Cerrar

Resolución 4 Ampliar Resolución 4 Cerrar

Resolución 5 Ampliar Resolución 5 Cerrar

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