Austria será el país invitado de honor de la edición 29 de la Cátedra Europa de Uninorte. Foto: Universidad del Norte.

La Universidad del Norte prepara la edición número 29 de la Cátedra Europa, uno de los encuentros académicos y culturales más importantes del Caribe colombiano, que este año tendrá a Austria como país invitado de honor en el marco de los 60 años de la institución.

Durante cinco días, el campus universitario recibirá conferencias, talleres y actividades relacionadas con la ciencia, la innovación, la arquitectura, la música, la literatura, la educación y las relaciones internacionales.

En entrevista con Caracol Radio, el rector de Uninorte, Adolfo Meisel, destacó la importancia de acercar a la región Caribe al conocimiento y la cultura de otros países.

“Estamos muy complacidos porque el próximo 28 de septiembre vamos a inaugurar nuestra Cátedra Europa número 29 con Austria como país invitado. Es un país maravilloso y tendremos una programación con más de 90 eventos, con grandes invitados nacionales e internacionales”, señaló.

Más de 90 eventos y destacados invitados

La programación contará con la participación del embajador de Austria, Gerold Vollmer; el embajador de la Unión Europea, François Roudié; y la exministra de Relaciones Exteriores de Austria y excomisaria europea, Benita Ferrero-Waldner, quien hará parte de la charla inaugural “Austria: Puentes hacia el Caribe”.

Entre los invitados también estarán el historiador Christopher Clark, profesor de la Universidad de Cambridge y autor de Los sonámbulos, quien conversará sobre las lecciones de la Primera Guerra Mundial; y el economista Alejandro Gaviria, quien ofrecerá una conferencia sobre el escritor austríaco Stefan Zweig.

Además, el evento tendrá espacios dedicados a la música con el XIII Concierto Eurocaribe, que fusionará sonidos austríacos y caribeños, y actividades como la International Student’s Fair, donde los asistentes podrán conocer oportunidades de intercambio, becas y programas académicos internacionales.

Austria y su relación con Barranquilla

Dentro de la agenda también se abordará la historia de la inmigración austríaca en Barranquilla y su impacto en el desarrollo económico y cultural de la ciudad.

El rector Adolfo Meisel recordó que varias familias austríacas llegaron a Barranquilla en la década de 1930, muchas de ellas huyendo de la persecución del nazismo, y posteriormente tuvieron un papel importante en la vida empresarial de la ciudad.

“Vamos a tener un conversatorio sobre la inmigración austríaca en Barranquilla, porque tal vez algunos oyentes no saben que la ciudad recibió una importante migración de familias vienesas que tuvieron impacto en la vida económica de Barranquilla”, explicó.

Arquitectura, innovación e intercambio internacional

La Cátedra Europa también contará con la participación del arquitecto Hubert Klumpner, profesor de la ETH Zúrich y cofundador de Urban-Think Tank, reconocido por proyectos como la Fábrica de la Cultura y el auditorio de Villas de San Pablo en Barranquilla.

Meisel destacó que Klumpner recibirá un doctorado honoris causa por parte de Uninorte, como reconocimiento a una trayectoria que busca que la arquitectura tenga impacto social y transforme los territorios.

La programación de la Cátedra Europa será de acceso gratuito y las personas interesadas podrán inscribirse a través de la página web de la Universidad del Norte.