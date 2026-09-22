Colombia ofrece a Costa Rica capacidades de Cotecmar para fortalecer sus guardacostas. Foto: @ABDELAESPRIELLA.

Luego del encuentro bilateral con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en Barranquilla, sede alterna de la Presidencia, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que Colombia puso a disposición de ese país las capacidades desarrolladas por Cotecmar para fortalecer sus guardacostas.

Durante la reunión, los dos gobiernos abordaron asuntos relacionados con seguridad, cooperación e intercambio de inteligencia e información.

“En ese sentido pusimos a consideración de la señora Presidente y su delegación las capacidades que Colombia ha desarrollado a través de Cotecmar, particularmente aquellas que pueden contribuir al fortalecimiento de sus capacidades de guardacostas”, manifestó De la Espriella.

“Colombia tiene el conocimiento y la industria naval”

El mandatario destacó las capacidades de Colombia en materia de industria naval y señaló que existe disposición para compartirlas con Costa Rica.

“Colombia tiene el conocimiento, la experiencia y la industria naval que puede compartir toda esa experiencia, toda esa información y todas esas capacidades con nuestro país hermano con Costa Rica”, afirmó.

La propuesta se enmarca en la cooperación que ambos países buscan fortalecer en materia de seguridad. Durante su intervención, De la Espriella señaló que Colombia y Costa Rica hablaron de profundizar la colaboración en seguridad, intercambio de inteligencia e información, así como en cooperación aérea y marítima.

“Los criminales no respetan fronteras, utilizan nuestros mares, nuestros cielos, nuestros territorios, nuestros sistemas financieros, mueven droga, armas, personas de un país a otro y si el crimen organizado trabaja en red, nuestros estados tienen todavía más obligación de trabajar unidos, de manera coordinada”, sostuvo el presidente.

De la Espriella también afirmó que Colombia busca trabajar con Costa Rica y otros países aliados en una estrategia regional de seguridad.

“Colombia está construyendo una visión de seguridad regional en la que queremos trabajar de manera mancomunada con Costa Rica y con otros países aliados para fortalecer el escudo de las Américas del que hacemos parte”, dijo.