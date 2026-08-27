Aqualia anula más de 20 conexiones ilegales en Villa del Rosario, Norte de Santander. / Foto: Aqualia.

Norte de Santander

Una grave denuncia dio a conocer en las últimas horas Aqualia en Villa del Rosario al asegurar que “hizo gestiones para buscar una alternativa que permitiera avanzar hacia la formalización del servicio”, en en el asentamiento humano Brisas de Nariño pero “la falta de acciones concretas por parte de la Administración Municipal para resolver las condiciones que impiden la normalización del sector, obligó a la compañía a implementar medidas drásticas”.

De acuerdo con la información brindada por la compañía, desde el año 2025 le han solicitado a la Administración Municipal definiciones sobre las condiciones catastrales, urbanísticas y viales de Brisas del Nariño.

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Gestiones que se han extendido hasta el presente año y que incluyen reiteraciones formales, inspecciones técnicas y, el pasado 5 de mayo, la solicitud de una Mesa Técnica Interinstitucional para buscar una alternativa conjunta frente a la situación del sector.

A pesar de lo anterior, asegura Aqualia que no se concretaron acciones institucionales orientadas a solucionar las condiciones que impiden la normalización del servicio de agua en el sector.

“Sin embargo, salvo oficio expedido en febrero pasado por la Secretaría de Planeación, expresamente señalado como de carácter informativo, y en el que se establece que que el sector se encuentra en un predio privado, con vías privadas y riesgo por remoción en masa no se concretaron acciones institucionales por parte de la Administración Municipal encaminadas a solucionar la situación”, dijo Aqualia a través de un comunicado.

Más de 20 conexiones no autorizadas

En la información emitida por la empresa, se señala que el pasado 29 de abril se identificó más de 20 conexiones no autorizadas, algunas de ellas construidas con materiales no certificados y con desvíos hacia las zonas altas, representando aproximadamente 2.400 metros cúbicos de agua, por periodo, que dejan de ser facturadas.

Es de resaltar que, según conoció Caracol Radio, de cada conexión irregular se abastecían de agua un sinnúmero de viviendas de este sector. Es decir, estas 20 conexiones ilegales podrían representar centenares de casas que recibían el vital líquido de manera ilegal.

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Ledys Quintero, jefe de Servicio de Aqualia Villa del Rosario, explicó que la empresa reconoce las necesidades de las familias del sector, pero aseguró que existen restricciones legales y técnicas para intervenir directamente las redes.

“Desde Aqualia Villa del Rosario comprendemos las necesidades de las familias de tener acceso a un servicio digno de acueducto y alcantarillado. En el caso de Brisas de Nariño, que es un caso bastante complejo, Aqualia desde diciembre de 2025 ha venido realizando acciones para poder darles alternativas de solución al caso específico que ellos tienen”.

Quintero indicó que las condiciones certificadas por Planeación impiden actualmente que el operador adelante una ampliación de redes en el sector.

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“En este momento ellos están certificados por Planeación, están ubicados en zonas de alto riesgo, tienen problemas urbanísticos y de titularidad de predios, por tanto son zonas donde nosotros, como operador, no podemos hacer intervención y no podemos hacer ampliación de red porque a nosotros también nos delimita un marco legal”.

Aqualia dice que la desconexión fue la última alternativa

La empresa aseguró que, tras agotar todos los recursos en búsqueda de una salida social e institucional, procedieron a anular las conexiones irregulares de Brisas del Nariño.

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“Esta no fue la primera acción, fue la última acción y la única salida que tuvo Aqualia Villa del Rosario después de casi ocho meses de gestión con las autoridades municipales para poderle brindar una solución al barrio Brisas de Nariño”, dijo Quintero.

Según la jefe de Servicio de Aqualia Villa del Rosario, las conexiones ilegales también generan impactos sobre el comportamiento hidráulico del sistema y pueden afectar a otros usuarios.

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“Tuvimos que proceder a la desconexión de estas conexiones irregulares que alteran el balance hidráulico del sistema y que alteran a otros usuarios del servicio y del sistema de acueducto del municipio”.

Concluyó asegurando que “Aqualia no cierra las puertas, esperamos que este no sea el último paso, esperamos que esta no sea la única salida y seguimos abiertos a la conformación de una mesa de trabajo con las autoridades municipales para que podamos brindarles una solución por lo menos parcial, por lo menos temporal de suministro de este preciado líquido a la comunidad de Brisas de Nariño”.