Veolia activó protocolo de prevención ante incendio cercano al Acueducto Metropolitano de Cúcuta

Cúcuta

Una rápida reacción de los organismos de socorro en zona de frontera permitió controlar un incendio forestal presentado a escasos metros de una de las infraestructuras estratégicas del Acueducto Metropolitano de Cúcuta. Ante la latente amenaza de las llamas, Veolia Aguas del Norte de Santander activó de manera inmediata sus protocolos de prevención y atención.

A través de un comunicado, la empresa encargada de suministrar el servicio de agua potable en la capital nortesantandereana, se dio a conocer que, una vez presentada la emergencia se dispuso de equipos contraincendios y se articularon acciones con los organismos de emergencia para contribuir al control de las llamas y proteger la infraestructura ubicada en la zona.

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“Esta actuación hace parte de las medidas de prevención y preparación que la empresa fortalece frente a los escenarios asociados al fenómeno de El Niño, que pueden generar condiciones como disminución de los caudales, incendios forestales e interrupciones en el suministro de energía, con potencial impacto sobre la operación del servicio”.

La empresa también dio a conocer que, una vez controlado el incendio, se pudo corroborar que no se presentaron afectaciones en la infraestructura del acueducto.

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Monitoreo permanente para garantizar la continuidad del servicio

Es de resaltar que, teniendo en cuenta que la región atraviesa por uno de los fenómenos de El Niño más intensos registrados durante los últimos años, la empresa aseguró que continuará reforzando sus capacidades de prevención y atención, con el propósito de proteger la infraestructura estratégica y el servicio de agua potable a la comunidad cucuteña.

“Veolia mantiene un monitoreo permanente de estos factores, fortalece el mantenimiento de la infraestructura, la disponibilidad de equipos de respaldo y la capacidad operativa para anticiparse y actuar oportunamente ante cualquier situación que pueda comprometer la continuidad del servicio”.