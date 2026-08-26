Betsy Emely Sánchez Rico fue designada como nueva Defensora Regional del Pueblo en Ocaña
Sánchez Rico es abogada y labora en la Defensoría Regional desde el año 2008.
Norte de Santander
En las últimas horas se dio a conocer que la abogada Betsy Emely Sánchez Rico fue designada como la nueva Defensora Regional del Pueblo en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.
Su designación llega después de la renuncia de Ever Pallares, quien es investigado en la actualidad, por presuntos nexos con grupos armados ilegales. Lo anterior, después de conocerse que Pallares tendría lazos de consanguineidad con alias “Silvana Guerrero”, cabecilla del ELN en la región del Catatumbo.
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¿Quién es la nueva Defensora del Pueblo de Ocaña?
De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, Sánchez Rico nació en Ocaña, Norte de Santander.
Cuenta con estudios profesionales en Derecho y con una especialización en Derechos Humanos.
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Desde el mes de abril del 2008 y hasta marzo del 2009, laboró como contratista en la Defensoría del Pueblo en Ocaña. Para junio de ese mismo año ingresó como profesional Administrativa y de Gestión. Cargo que desempeñó hasta la fecha.
Sánchez Rico llega al cargo en medio de una de la crisis más complejas que ha vivido la región del Catatumbo en las últimas décadas, por la guerra territorial entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN que, de acuerdo con información entregada por la autoridades, en los últimos 19 meses ha dejado más de 100 mil personas desplazadas del territorio.
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Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...