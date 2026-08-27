Colegios están quedándose sin agua en la Ciudadela La Libertad

Piden a colegios replantear presencialidad por falta de agua en Cúcuta / Caracol Radio ( Colprensa )

Cúcuta

La comunidad educativa en la Ciudadela La Libertad llamó la atención a la Alcaldía de Cúcuta para que revise la situación del servicio de agua potable en los colegios.

El líder comunal Alfonso Parra dijo a Caracol Radio que “se esta presentando el inconveniente del descuido de la administración municipal que es quien tiene que pagar los servicios públicos delos colegios”.

“En Cisamar tenemos tres sedes del gobierno municipal, la escuela de San Martin, la sede principal, Hernando Acevedo en Caño Fístolo, resulta que ahora que llego Veolia ha llegado en varias oportunidades a cortar los servicios por la falta de pago”.

Indicó que “la secretaria de educación y la administración municipal debe ser mas activa, proactiva, responder y mantener esos servicios públicos al día, ya que la falta de agua motiva la suspensión de clases”.

Manifestó el líder comunal que “”esto es bastante preocupante, inmediatamente cortan el servicio, se genera una suspensión de clases, mandan a los niños para la casa y esto provoca más retraso en el calendario educativo".

Por ahora no hay respuesta de la secretaría de educación a esta problemática, tampoco de la empresa de servicios públicos.