Miguel el tintero más querido en la frontera

Cúcuta

Son las 3 de la mañana y Miguel va saliendo de su casa, mientras mantiene intacto el beso de su esposa y las voces de sus hijos, que después de echarle la bendición, es lo único que puede acompañarlo en la travesía de más de 1 hora y 35 minutos a pie hasta llegar al centro de la ciudad.

Sus clientes de la avenida 5, lo esperan sin falta por el chocolate caliente, el café y los huevos hervidos que vende desde hace 4 años, pero no solo eso es lo que este venezolano de 35 años y su acento que delata las raíces de su cuna pueden ofrecer todas las mañanas, es la amabilidad con la que recibe a todos y sin distinción, el chiste para el que se presta a cualquier hora del día y los oídos atentos a alguien que solo quiere ser escuchado, aunque pocos le pregunten a él como está.

Si de repente alguien llega con el dinero incompleto su “déjelo así” sale con la gratitud que le tiene a una ciudad que en medio de su propia violencia y crisis, le ha brindado la oportunidad de hacer su vida por segunda vez.

Nueve años han pasado desde que cruzó la frontera. Nueve años sin ver al resto de su familia, a sus amigos, sin pisar la casa donde creció. Las risas de los suyos y las crudas historias de quienes se quedaron están atrapadas al otro lado del mapa. Pero en este lado, la vida echó raíces. Las infinitas calles que ha transitado desde que llegó, lo hacen sentirse un cucuteño más; pues asegura que se conoce los barrios mejor que cualquier local, aunque en muchas ocasiones le cerraron la puerta y por delitos de otros venezolanos le dejaron de comprar, siguió, por sus hijos y por el sueño que tiene de darles un lote para el día que no logre estar.

Su familia está segura, pues el PPT si alcanzó a su esposa y sus 2 hijos, pero él, por un saldo pendiente, se mantiene como ilegal en las calles buscando el sustento de su casa. Para el año 2020, en la pandemia que vivía el país, el desespero de ver a su hija enferma lo obligó a buscar medicina de forma inmediata, pero al no llevar el tapabocas consigo, una patrulla lo alcanzó, y un comparendo que aún no logra pagar, lo tiene al borde de la expulsión.

No se quiere ir, aunque extraña su casa y las condiciones económicas de nuestra ciudad también se han complicado, espera quedarse en la ciudad que ahora ama y quiere que esté para siempre.

Este es solo uno, de las cientos de historias que hoy abundan en nuestro país. Aunque el registro de nacimiento de Luis Miguel Alvarado dice que nació el 13 de septiembre a miles de kilómetros de aquí, después de todo lo que ha pasado, dice que merece quedarse.

Espera nunca ser deportado y pronto reunir el dinero para pagar la multa que hoy lo tiene con un tiquete de regreso seguro para su país.