Cabecilla del frente 33 será extraditado

Alias 'Mocho Olmedo', uno de los cabecillas de las farc que será extraditado / Foto Fuerzas Militares

Norte de Santander

Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, señalado como cabecilla del frente 33 de las disidencias de ‘Calarcá’, es uno a los miembros de las farc que el gobierno de Colombia avaló su extradición.

La Fiscalía General de la Nación hace tres años había emitido la orden de captura contra este cabecilla de las disidencias armadas, en un procedimiento que hicieron efectivas las autoridades judiciales.

En medio de la guerra del Catatumbo, en Norte de Santander que cumple 19 meses y que libran el Eln y las disidencias armadas de las farc, este hombre se entregó a las Fuerzas Militares en la zona rural del municipio de Teorama, al norte del departamento.

El año pasado, en el mes de Junio la Corte Suprema de Justicia hizo “el guiño” para que fuera enviado a una Corte Federal de los Estados Unidos que lo requería por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.

Curiosamente después de este episodio, y luego de su captura el hombre apareció en un hotel de la capital del país al parecer protegido por la Dirección Nacional de Inteligencia DNI según lo reveló el Canal Caracol en su momento.

En las últimas horas, el presidente Abelardo de La Espriella hizo el anuncio de manera pública de las mas recientes extradiciones dentro de las que se encuentra este cabecilla de las disidencias de las farc del frente 33 que delinque en el Catatumbo.