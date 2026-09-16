Hotelería de Cúcuta sigue por debajo del 40% de ocupación

Cúcuta.

La hotelería de Cúcuta mantiene una baja ocupación durante 2026. De acuerdo con Cotelco Norte de Santander, el promedio durante el primer semestre estuvo por debajo del 40%, mientras que en junio la ocupación se ubicó entre el 37 y 38%.

Amílcar Mirep, presidente de Cotelco Norte de Santander, calificó el comportamiento como un año difícil para el sector y explicó que la situación está relacionada con varios factores que han reducido el movimiento de personas y negocios en la ciudad.

“El sector hotelero es la medición de la actividad de negocios y el flujo de personas que llegan a una ciudad y eso es lo que se está impactando en Cúcuta”, señaló Mirep a Caracol Radio.

El dirigente gremial indicó que julio y agosto mantuvieron la misma dinámica del primer semestre, con ocupaciones inferiores al 40%, y señaló entre las causas la disminución del flujo de visitantes venezolanos.

“Los venezolanos han perdido poder adquisitivo para venir a Cúcuta y hay un tema que quiero resaltar para llamar la atención de las autoridades”, afirmó.

Mirep también relacionó la situación con la menor actividad de sectores que tradicionalmente generan movimiento empresarial en Norte de Santander, como los hidrocarburos, la minería y el carbón, además de las dificultades de seguridad que, según dijo, afectan la imagen de la ciudad para atraer inversión y negocios.

“Hay factores, como los problemas de seguridad que ha tenido el área metropolitana de Cúcuta, que afectan esa visibilidad positiva que debe tener Cúcuta como capital del departamento para captación de inversión y negocios”, sostuvo.

Frente al panorama para los próximos meses, Cotelco espera que la llegada de nuevos escenarios para convenciones, ferias y exposiciones permita atraer más eventos y llevar la ocupación hotelera a niveles superiores al 50%.