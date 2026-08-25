Procuraduría formula pliego de cargos contra exalcalde de Tibú, Nelson Leal López

Norte de Santander

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el exalcalde de Tibú para la vigencia 2021, Nelson Leal López, y quien para entonces se desempeñaba como secretario general del municipio, Luis Leonardo Rodríguez Gélvez, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de un contrato de prestación de servicios.

De acuerdo con el ente investigador, las irregularidades se habrían presentado en la ejecución de un contrato para la socialización del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el municipio.

“La Provincial de Instrucción de Cúcuta los investiga porque al adelantar el proceso de mínima cuantía y suscribir el contrato de prestación de servicios el 23 de diciembre de 2021,habrían desconocido el principio de planeación, dadas las deficiencias evidenciadas en los estudios previos”.

Procuraduría cuestiona la planeación del contrato

En el comunicado oficial emitido por la Procuraduría, se detalló que uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el tiempo establecido para ejecutar el contrato. Según la Procuraduría, los estudios previos contemplaban un plazo de apenas tres días, término que aparentemente hacía inviable el cumplimiento del objeto contractual.

“El órgano de control señaló que en los estudios previos se fijó un plazo de ejecución de tres días, lo que al parecer hacía inviable cumplir el objeto contractual, y no se habrían definido con claridad los criterios de ejecución ni la población a sensibilizar, lo que dio lugar a su suspensión y terminación”.

¿Qué cargos formuló la Procuraduría?

Por lo anterior y de manera diferente, la Procuraduría calificó responsabilidades a cada uno de los señalados.

“El órgano de control calificó la presunta conducta del exalcalde Leal López como una falta grave cometida a título de culpa grave, mientras que Rodríguez Gélvez, quien ejerció como supervisor del contrato, habría incurrido en una falta gravísima a título de dolo”.