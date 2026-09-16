Arrancó en Cúcuta Expocuc 2026: La Feria Internacional del Calzado. / Foto: Ana María Rueda.

Cúcuta.

El sector del calzado de Norte de Santander busca dinamizar sus ventas durante el último trimestre del año con una nueva edición de Expocuc, feria organizada por la Corporación de Industriales del Calzado y Similares de Norte de Santander (Corpoincal), que reunirá a 60 empresarios en Cúcuta.

María Fernanda Cadena, directora ejecutiva de Corpoincal, señaló que el gremio viene de un primer semestre marcado por la baja comercialización y que ahora concentra sus esfuerzos en generar nuevos negocios.

“Ha sido un año muy atípico, pues los cambios han sido bastante drásticos. Tuvimos un primer semestre muy lento en ventas”, explicó Cadena a Caracol Radio.

La feria contará además con la segunda Rueda de Negocios Internacional, con el respaldo de ProColombia y la participación de compradores provenientes de Costa Rica, Guatemala, Perú, Ecuador y Venezuela.

Cadena destacó que, pese al comportamiento de las ventas durante los primeros meses del año, la participación en la feria de Bogotá permitió a varios empresarios concretar negocios.

“Arrancamos agosto con la feria de Bogotá, que gracias a Dios nos trajo ventas maravillosas. A razón de eso, muchos no vinieron a esta feria porque ya están vendidos”, indicó la directora ejecutiva de Corpoincal.

Expocuc 2026 se realizará este 16, 17 y 18 de septiembre en los salones Mónaco y Casino del Hotel Casino Internacional.

La organización espera reunir a compradores, almacenes, boutiques y cadenas comerciales interesados en surtir sus negocios con producción nacional.