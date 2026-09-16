Ofensiva de la fuerza pública en el Catatumbo se mantiene: Director operativo polícia nacional

Cúcuta

La Policía Nacional continuará con las acciones operativas tendientes a recuperar la seguridad en Norte de Santander, así lo manifestó el director operativo de la institución, general Ricardo Alarcón.

Explicó a Caracol Radio el alto oficial que “este es un proceso donde llevamos ya varios días, en la planeación y en todos los pormenores que conlleva una situación de estas.Hemos comenzado con Guamalito, allí hemos llevado unas capacidades especiales para el control de este punto estratégico, que nos lleva hacía el Catatumbo”.

Indicó que “lo que vamos hacer es tener un control permanente de toda la vía que lleva todo el combustible hurtado del sur del Cesar hacía el Catatumbo y que finalmente esto termina en manos de terroristas, en armas y capacidades para que esta personas afecten a la fuerza pública y a la comunidad en general” dijo el general.

“Esperamos que en poco tiempo tengamos un control efectivo, que podamos hacerlo de la mano de la comunidad. Nosotros queremos decirle a la comunidad que la fuerza pública esta llegando a todos los territorios para hacerlos cada vez más seguros” precisó.

Manifestó que frente a las acciones violentas con drones ”hemos venido diseñando unas medidas especiales para mitigar los daños que se nos puedan causar a través del uso de estos medios, a los que vamos a responder para frenar las acciones que solo hacen daño a las comunidades y nuestros hombres”.

Y agregó “esperamos que cada vez lo vayamos perfeccionando más, nuestras unidades en terreno avanzan en acciones operativas y en medidas que nos ayuden a contrarrestar esta situación”.