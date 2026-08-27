Obra inconclusa está afectando la movilidad en Boconó, Villa del Rosario
Comerciantes y habitantes de la zona aseguran que la falta de pavimentación ha generado accidentes, daños en vehículos y dificultades para el comercio.
Norte de Santander
Luego de recibir múltiples quejas por una obra inconclusa en Boconó, Villa del Rosario, la Móvil Caracol visitó el sector. Comerciantes y habitantes de la zona advirtieron que las malas condiciones en la que quedó la vía, que conecta a la autopista internacional con el Anillo Vial Oriental, ha provocado múltiples accidentes.
Leidy Reyes, trabajadora del supermercado Betel, aseguró que la situación lleva más de cuatro meses y que la movilidad por la zona se ha afectado considerablemente.
“La vía quedó horrible. Yo tengo que venir a trabajar en moto y prácticamente quedo a orilla y con el peligro de que un carro me pueda atropellar”, expresó la mujer.
Más información
Ya se han presentado accidentes
La queja no se fundamenta solo en la dificultad para transitar. En el sector ya se han presentado varios accidentes de tránsito. Una de las empleadas de este supermercado resultó herida mientras se dirigía a su lugar de trabajo.
“Un carro estaba estacionado y fue a salir del hueco que quedó ahí abierto y prácticamente se la llevó”, así lo narró Reyes a Caracol Radio.
El polvo y las piedras, también está afectando a quienes diariamente transitan por el sector.
Más información
“Uno tiene que estar limpiando a cada momento la tierra. Además, puede uno caerse de la moto por esas piedras que hay sobre la vía”.
A lo anterior también se suma el daño de algunos vehículos que diariamente deben transitar por esta zona.
“Se han dañado los carros por el hueco que hay, también las motos. Es muy difícil el acceso”, aseguró Reyes.
Más información
La comunidad pide terminar la intervención
Mientras continúan las quejas, habitantes y comerciantes de Boconó esperan que las autoridades correspondientes definan una fecha para la pavimentación y recuperación de la vía.
Sin embargo, la incertidumbre está al tener poca información sobre la continuidad o finalidad de la obra.
Caracol Radio intentó obtener una respuesta por parte de la alcaldía de Villa del Rosario, pero esta no ha sido posible.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...