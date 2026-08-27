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27 ago 2026 Actualizado 11:17

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SENA abre más de 2.000 cupos gratuitos en Norte de Santander: inscripciones comienzan este viernes

Se trata de la cuarta convocatoria de formación presencial y a distancia.

Estudiantes del SENA. | Getty Images/ SENA

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrirá este viernes 28 de agosto las inscripciones para su cuarta convocatoria de formación que, para Norte de Santander, contempla más de 2.000 cupos gratuitos.

La convocatoria se extenderá durante una semana, es decir, va hasta el 3 de septiembre y contará con programas en modalidades presencial y a distancia para municipios como Cúcuta, El Zulia, Pamplona, Villa del Rosario, Tibú y Ocaña.

Más información

Andrés González, encargado de prensa del SENA en Norte de Santander, extendió la invitación para “que todos los nortesantandereanos aprovechen desde este viernes 28 de agosto hasta el 3 de septiembre las inscripciones a la cuarta convocatoria de formación ocupacional y tecnológica de modalidad presencial y a distancia”.

¿Qué programas ofrece el SENA en Norte de Santander?

La amplia oferta educativa incluye programas relacionados con tecnología, administración, comercio, telecomunicaciones, producción, servicios, desarrollo rural, entre otros.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

Oferta institucional del SENA en Norte de Santander.

La formación y la inscripción son gratuitas

González recordó a todos los interesados en iniciar su formación en el SENA, que las convocatorias que realiza el Servicio Nacional de Aprendizaje es gratuita. “Aquí no se cobra por ningún trámite, no hay intermediarios”.

Más información

Lo interesados puedes realizar el proceso de inscripción directamente desde la plataforma oficial del SENA betowa.sena.edu.co o de manera presencial en las instalaciones del barrio Pescadero de la ciudad de Cúcuta.

Los aspirantes deberán realizar el proceso de selección establecido por la institución y, en caso de ser admitidos, podrán comenzar su formación.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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