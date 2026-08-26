En Norte de Santander se han presentado 69 incendios forestales: Corponor

Incendio forestal en zona rural del Bucarasica, Norte de Santander. / Foto: Tomada desde video cortesía comunidad.

Norte de Santander

La autoridad ambiental en Norte de Santander - Corponor - se encuentra en alerta máxima tras el incremento de incendios forestales presentados durante este año 2026 y que ha dejado centenares de hectáreas consumidas por las llamas.

De acuerdo con lo informado por Deiny Patricia López, subdirectora de Cambio Climático y Recurso Hídrico de Corponor, “a la fecha en Norte de Santander se han presentado 69 incendios forestales de los cuales la corporación ha realizado un acompañamiento en los puestos de mando unificado y en los comités de gestión de riesgo de desastres”.

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Advertencia del Ministerio de Medio Ambiente

López recordó que “el Ministerio (de Medio Ambiente) emitió una resolución donde prohíbe directamente las quemas controladas en todo el territorio nacional”.

Ante esta directriz, “Corporación emitió una circular donde insta directamente a las alcaldías, a gestión de riesgo, organismos de socorro, policías y carabineros para que lo adopten y nos ayuden a articular acciones en todo el territorio”.

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Así mismo, la autoridad ambiental nortesantandereana instó en que la prevención es fundamental para reducir la ocurrencia de este tipo de emergencias, especialmente en la actual temporada de fenómeno de El Niño.

“La prevención es fundamental, desde Corponor hacemos un llamado para evitar botar colillas de cigarrillos, latas o vidrios u objetos inflamables que puedan ocasionar estos incendios forestales en nuestro territorio”.

La entidad recordó que la protección de los ecosistemas y la prevención de incendios forestales requieren el compromiso conjunto de las autoridades y la ciudadanía.

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