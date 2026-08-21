Exesposa de Abelardo De La Espriella fue designada superintendente delegada de la SuperNotariado

No para la oleada de designaciones en el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

Pero hoy en la página de Función Pública aparece un nombre muy particular, especialmente porque el nuevo gobierno ha hablado sobre los conflictos de intereses y ese tipo de temas.

Se trata de Yoly Beatriz Illidge, quien fue designada como superintendente delegada de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Yoly Beatriz Illidge es la exesposa del presidente Abelardo De La Espriella, y su nombre apareció ayer en la página de Función Pública, en la que cargó su declaración de renta y de conflictos de interés.

¿Quién es Yoly Illidge?

Illidge y el hoy presidente Abelardo De la Espriella estuvieron casados entre 2001 y 2004. Durante estos años, confundó junto a él su firma de abogados.

Yoly Illidge ha trabajado como contratista en la Superintendencia de Notariado y Registro, y se ha desempeñado en varios cargos en diferentes entidades públicas.