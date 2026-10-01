Tres mineros perdieron la vida tras el derrumbe en Timbiquí, Cauca

La comunidad de la zona logró recuperar los cuerpos. Crédito: Suministrada.

Timbiquí - Cauca

Un derrumbe en una mina de extracción de oro cobró la vida de tres mineros en el Cauca. Los hechos ocurrieron en el sector de Pisares, sobre el río Saija en jurisdicción del municipio de Timbiquí, costa pacífica caucana.

Información preliminar da cuenta, que los fallecidos realizaban labores de extracción artesanal y quedaron atrapados por el desprendimiento de tierra.

La comunidad de la zona logró recuperar los cuerpos. Fueron varias horas de búsqueda y labores de rescate las que permitieron lograr ese objetivo.

La inestabilidad del terrero por las lluvias de los últimos días habría causado la situación. Esa es una de las hipótesis que se manejan por el momento.

Arvey Núñez, habitante del territorio donde ocurrió la tragedia señaló que los implicados estaban trabajando bajo la modalidad de elevador, “la tierra estaba blandita y se vino todo el lodo y los atrapo. Afortunadamente la comunidad de Pisare recuperó los cuerpos”.

También mencionó que durante la emergencia no hicieron presencia las autoridades, “ni la alcaldía ni ninguna del Estado”.

Los cuerpos serán trasladados hasta las instalaciones de medicina legal para los actos urgentes de inspección e identificación.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades.