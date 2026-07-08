Colombia puede estar tranquila de que hay un proceso de empalme en marcha: José Manuel Restrepo

Este miércoles 8 de julio fueron instaladas formalmente las mesas técnicas de trabajo entre la Contraloría general y el equipo de empalme del Gobierno electo.

“En un hecho histórico único en Colombia, hoy arrancamos unas mesas de trabajo con la Contraloría General de la República. 22 mesas de trabajo con los contralores, delegados y sectoriales. Una oportunidad para que nuestros equipos de empalme puedan tener más información, más detalle, más análisis en profundidad sobre los temas del Estado”, indicó el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

El vicepresidente electo también señaló que debe haber tranquilidad de que el empalme se está llevando a cabo en las regiones.

“Hoy Colombia puede estar absolutamente tranquila de que aquí hay un proceso de empalme en marcha, sólido, transparente, veraz, responsable, profundo, macizo, que le permite a Colombia tener la mejor información posible para construir la patria milagro”, dijo.

Asimismo, Restrepo explicó cómo se llevará a cabo el proceso en las mesas técnicas con la Contraloría.

“Hoy, 18 contralores delegados se reúnen con los coordinadores de empalme y 2 personas de su equipo de trabajo, y juntos están conociendo más información, más detalle, más análisis, más estudios sobre cada una de los sectores que permitan fortalecer nuestras alertas, nuestro trabajo de empalme anticorrupción y nuestro propósito de tener mejor información para gobernar el país en la patria milagro”, explicó.

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