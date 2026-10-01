Las autoridades de Tennessee confirman que Christa Pike sobrevivió a las inyecciones letales

El Departamento Correccional del estado de Tennessee (EE.UU.) confirmó que la condenada a muerte Christa Pike sobrevivió a las dos dosis letales administradas esta tarde durante su ejecución y que fue trasladada a una instalación médica para recibir tratamiento.

La autoridad de las prisiones del estado mantuvo que se siguió el protocolo establecido por la ley para la ejecución de Pike y afirmó que no se permiten «procedimientos adicionales» más allá de los que se realizaron durante la ejecución, que contempla dos tandas de la inyección letal de pentobarbital.

“Christa Pike ha sido transportada a un centro médico fuera de las instalaciones”, agregó el comunicado.

El Departamento también destacó que el químico de la inyección letal protocolario ha sido efectivo de manera consistente.

Los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia para frenar la ejecución después de este intento fallido.

Los testigos, entre ellos periodistas de distintos medios estadounidenses, describieron un procedimiento mucho más prolongado de lo previsto, que abarcó desde las 19:00 y las 20:56 hora local (00:00 y 01:56 GMT).

A la espera de una decisión

La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, explicó que el protocolo de Tennessee contempla una primera administración de pentobarbital y, si es necesario, una segunda tanda.

Los testigos indicaron que, tras ambas administraciones, Pike continuó respirando y emitiendo sonidos, incluidos fuertes ronquidos, además de realizar movimientos de cabeza y cuello.

La ejecución se retomó hoy después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. levantara una suspensión dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones.

El caso queda en una situación extraordinaria después de que Pike haya sobrevivido a las dos tandas de pentobarbital, ya que sus abogados sostienen que el protocolo estatal no contempla qué ocurre en esa circunstancia.

La mujer fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato, cometido en 1995, de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años del programa de formación laboral Job Corps en Knoxville.

Pike tenía 19 años cuando la mató junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp, quien recibió una condena de cadena perpetua al ser menor de edad en el momento del crimen.

Pike lleva en el corredor de la muerte de Tennessee desde marzo de 1996.