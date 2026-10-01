Precio de la gasolina corriente sube $46 por galón desde octubre y se mantiene el precio del ACPM
El Gobierno anuncia una variación del precio de la gasolina desde octubre de 2026.
El precio de la gasolina corriente aumentará $46 por galón a partir del 1 de octubre de 2026 en Colombia, según informaron los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda. Con este ajuste del 0.29%, el precio promedio nacional de referencia se ubicará en $15.933 por galón, mientras que el precio del diésel (ACPM) se mantendrá congelado y estable.
Este es el primer incremento establecido bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella y responde principalmente a una actualización en los precios reconocidos a los productores de etanol. Previamente, las tarifas habían permanecido estables a raíz de la emergencia por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.
Así quedará el galón de gasolina corriente de referencia en las principales ciudades del país:
- Bogotá: $16.377
- Cali: $16.386
- Medellín: $16.297
- Barranquilla: $16.010
- Cartagena: $15.967
- Cúcuta: $14.328 (mantiene uno de los valores más bajos del país
De otro lado, el diésel se ubicaría en $11.320 por galón en las trece principales ciudades. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Montería tendrían precios superiores a $11.200 por galón, mientras que los más económicos se encontrarían en Cúcuta, con $9.486 por galón.
Juan Carlos González
Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....