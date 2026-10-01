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01 oct 2026 Actualizado 04:32

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Economía

Precio de la gasolina corriente sube $46 por galón desde octubre y se mantiene el precio del ACPM

El Gobierno anuncia una variación del precio de la gasolina desde octubre de 2026.

¿Qué hacer si una estación de gasolina no rebaja los $500 decretados? Hay bloqueo y duras sanciones. Getty Images

¿Qué hacer si una estación de gasolina no rebaja los $500 decretados? Hay bloqueo y duras sanciones. Getty Images

¿Qué hacer si una estación de gasolina no rebaja los $500 decretados? Hay bloqueo y duras sanciones. Getty Images
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El precio de la gasolina corriente aumentará $46 por galón a partir del 1 de octubre de 2026 en Colombia, según informaron los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda. Con este ajuste del 0.29%, el precio promedio nacional de referencia se ubicará en $15.933 por galón, mientras que el precio del diésel (ACPM) se mantendrá congelado y estable.

Este es el primer incremento establecido bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella y responde principalmente a una actualización en los precios reconocidos a los productores de etanol. Previamente, las tarifas habían permanecido estables a raíz de la emergencia por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Así quedará el galón de gasolina corriente de referencia en las principales ciudades del país:

  • Bogotá: $16.377
  • Cali: $16.386
  • Medellín: $16.297
  • Barranquilla: $16.010
  • Cartagena: $15.967
  • Cúcuta: $14.328 (mantiene uno de los valores más bajos del país

De otro lado, el diésel se ubicaría en $11.320 por galón en las trece principales ciudades. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Montería tendrían precios superiores a $11.200 por galón, mientras que los más económicos se encontrarían en Cúcuta, con $9.486 por galón.

Juan Carlos González

Juan Carlos González

Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....

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