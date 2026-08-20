“Yo mismo asumiré las responsabilidades políticas a las que haya lugar”: Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró desde la sede presidencial alterna en Barranquilla que asumirá las responsabilidades políticas a las que haya lugar cuando las Fuerzas Militares ejerzan la fuerza contra delincuentes que no se sometan a la ley.

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“Delincuente que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde”, afirmó el mandatario.

“Yo mismo asumiré las responsabilidades políticas a las que haya lugar cuando de ejercer la fuerza de las armas del Estado se trate”, precisó en mandatario de Colombia.

El presidente precisó que asumirá esas responsabilidades como “jefe de Estado, como jefe de gobierno y como comandante supremo de nuestra fuerza pública”.

Fuerza Aeroespacial volverá a llamarse Fuerza Aérea

Además, el mandatario informó que la Fuerza Aeroespacial volverá a llamarse Fuerza Aérea y confirmó al Mayor General Juan Martínez Ossa como su comandante.

“En la Fuerza Aeroespacial, que desde ya les informo volverá a tener su nombre original, Fuerza Aérea, nos acompañará como comandante el Mayor General Juan Martínez Ossa”, dijo.