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¿Qué dice el ‘Libro de la Verdad’ sobre la economía? Ex MinHacienda responde a alerta de deuda

El exministro de Hacienda, Germán Ávila, se pronunció sobre el “Libro de la Verdad”, en el que este Gobierno menciona alertas sobre diversos sectores, así como presuntos hechos de corrupción.

Algunos de los asuntos económicos mencionados son:

DIAN paralizada : el Gobierno Petro dejó $310 mil millones en contratos tecnológicos que no funcionan y encadenó al país hasta 2028

: el Gobierno Petro dejó $310 mil millones en contratos tecnológicos que no funcionan y encadenó al país hasta 2028 La bomba de tiempo fiscal: deuda contratada a las tasas más altas de la historia, con la Procuraduría detrás del Ministro. “Un golpe silencioso al bolsillo de todos los colombianos: deuda antigua contratada a tasas bajas fue reemplazada por obligaciones a tasas casi del doble”, se lee en el libro.

(Puede leer: ¿Contraer más deuda con el Banco Mundial es el camino para atender reconstrucción tras terremoto?)

FINDETER prestó $328 mil millones a AIR-E sin soporte técnico suficiente. Hoy la empresa está en liquidación y la plata de los colombianos, en riesgo de perderse.

prestó $328 mil millones a AIR-E sin soporte técnico suficiente. Hoy la empresa está en liquidación y la plata de los colombianos, en riesgo de perderse. Electrohuila: cambio de estatutos para atornillar una gerencia.

Al respecto, Ávila negó que el Gobierno haya aumentado la deuda pública de forma extraordinaria y atribuyó el costo de la deuda a la tasa del Banco de la República.

“Es falso que se haya incrementado extraordinariamente la deuda pública en el gobierno del cambio, al contrario, se estabilizó y se redujo como porcentaje del producto interno bruto, manteniendo un crecimiento sostenible de la economía”, afirmó.

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En cifras argumentó que el tope del endeudamiento del estado llegó en el momento de la pandemia al 61%, pero vino creciendo sostenidamente en los últimos 14 años. “Pasamos del 33.2 % al 61 %. En el año 2025, la deuda neta como porcentaje del producto interno bruto era del 58.5 %, y en el 2026 se cerrará con el 57.9 % del PIB”.