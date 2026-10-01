Piden sanciones a jueces de EE.UU. que criticaron a ICE en medios de comunicación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal de apelaciones que sancione a jueces federales de Minesota que criticaron en medios las agresivas detenciones masivas ejecutadas por la policía migratoria (ICE) en ese estado.

Este es el choque más reciente entre el gobierno de Donald Trump y los jueces federales que en ocasiones ha delimitado al gobierno estadounidense en la deportación de inmigrantes sin papeles.

Principalmente, la denuncia por mala conducta judicial es contra el juez Patrick Schiltz, presidente del tribunal de distrito federal de Minesota, y otros seis jueces ante una corte federal de apelaciones.

En un artículo del periódico The New York Times, Schiltz, principal juez federal de Minesota escribió sobre unas series de redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de año en Mineápolis, y a seis de sus colegas.

Schiltz ya había adquirido notoriedad en el punto álgido de esas redadas al afirmar públicamente que probablemente ICE había violado más órdenes judiciales en enero de 2026 que otras agencias federales en décadas de existencia.