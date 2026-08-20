Colombianos no necesitarán visa para viajar a Israel a partir del 1 de septiembre

El Gobierno israelí anunció a través de su cuenta de X en español que, a partir del 1 de septiembre, eliminará el requisito de visa para los colombianos.

El comunicado señala: “Nos complace anunciar que, tras conversaciones mantenidas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, ambos países han acordado eximir mutuamente del requisito de visado a partir del 1 de septiembre”.

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