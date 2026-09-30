Desde el Congreso solicitan militarizar Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa para reforzar la seguridad

El representante a la Cámara Jaime Uscátegui solicitó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, militarizar las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa, como medida para reforzar la seguridad y apoyar las labores de la Policía.

El congresista aseguró que la petición fue radicada formalmente ante la Presidencia y está acompañada de más de 37.000 firmas ciudadanas, que, según indicó, ya fueron avaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Estas son localidades críticas de la ciudad. No que el resto de Bogotá no lo sea, pero es el inicio de una medida contundente para recuperar la seguridad”, afirmó Uscátegui.

El representante sostuvo que estas tres localidades, ubicadas en el suroccidente de la capital y en cercanías de Soacha, concentran una parte importante de los hechos violentos de Bogotá.

“Si un presidente y un alcalde quieren reducir la tasa de homicidios en Bogotá, arrancan por esas tres localidades”, señaló.

Uscátegui también cuestionó la capacidad de respuesta frente a las estructuras criminales que operan en la capital y pidió una mayor participación de las Fuerzas Militares en apoyo a la Policía.

“No estamos enfrentados a la delincuencia común, sino a verdaderas estructuras criminales”, manifestó.

La solicitud plantea que Bogotá adopte una medida similar a la implementada en otras zonas del país, con asistencia militar para reforzar las acciones de seguridad.