“Siempre amigos y aliados”: el mensaje de De la Espriella a Netanyahu tras envío de rescatistas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció este sábado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el envío de ayuda humanitaria y rescatistas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el pasado lunes el centro y el suroeste del país.

“Le agradecí (a Netanyahu) profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles”, señaló De la Espriella, que aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales que se lo expresó durante una llamada telefónica que calificó como “muy cálida y enriquecedora”.

El mandatario colombiano afirmó que el apoyo israelí supone un nuevo punto de partida para las relaciones entre ambos países, que se deterioraron durante el Gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, quien ordenó romper relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 por la guerra en Gaza.

“Este es un nuevo tiempo para las relaciones entre Colombia e Israel: una relación basada en la amistad, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo”, afirmó De la Espriella.

Israel envió a Colombia un grupo de 82 militares de sus Fuerzas de Defensa (FDI), entre ellos rescatistas, ingenieros y especialistas en distintos campos, que llegó el viernes a Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

“Estaremos en distintos puntos de la ciudad coordinados con las autoridades locales para ingresar a los lugares colapsados y, Dios quiera, encontrar personas con vida”, dijo el viernes a EFE el mayor Rony Kaplan, portavoz de las FDI.

La delegación forma parte de la Unidad Nacional de Rescate y Salvamento de Israel, que realiza este tipo de operaciones internacionales desde 1953 y que con la misión en Cali suma su operación internacional número 39.

De la Espriella también agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña, por el envío de “más de 50 toneladas de medicamentos, insumos médicos y alimentos que representan una ayuda enorme para miles de colombianos que hoy lo necesitan”.