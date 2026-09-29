Estos son los 10 compromisos contra la corrupción que firmaron Congreso y órganos de control

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Este martes, en el Capitolio Nacional, la firma de un acuerdo en pro de la transparencia en la gestión pública reunió a los presidentes del Congreso, el procurador general, Gregorio Eljach, y los representantes de la Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría y otras entidades.

Durante el encuentro, cada uno destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones para perseguir los delitos contra la administración pública. Además, dijeron que el pilar de esta propuesta es el acceso a la información, esto con el fin de que la ciudadanía conozca a quiénes se contrata y cómo se ejecutan los presupuestos.

Las entidades que firmaron el acuerdo se comprometieron a garantizar información pública accesible, oportuna y clara, con formatos abiertos sobre contratación, compras, gestión administrativa y ejecución presupuestal.

Así mismo, manifestaron su disposición a fortalecer los mecanismos para detectar, denunciar, investigar y sancionar posibles hechos de corrupción, al igual que los ejercicios periódicos de rendición de cuentas, con indicadores que permitan evaluar la gestión.

El acuerdo también contempla medidas para proteger a los denunciantes, mediante mecanismos de confidencialidad y protección para ciudadanos y funcionarios públicos que reporten irregularidades.

A esto se suma el impulso a la transformación digital, la interoperabilidad de los sistemas de información y la digitalización de procesos para facilitar la consulta, trazabilidad y auditoría de la gestión pública. Finalmente, plantearon ampliar la participación ciudadana y el control social, involucrando a veedurías y organizaciones sociales en todos el proceso.

El procurador general, Gregorio Eljach, destacó que, aunque con la firma no se crean nuevas competencias, se demuestra el compromiso de los tres poderes públicos por colaborar en la defensa del erario.

Por su parte, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, se comprometió a contribuir con la radicación de un paquete de transparencia legislativa, que contempla, entre otras medidas, mayor control al lobby de los congresistas.