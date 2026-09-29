¿Quién era ‘Jhon Calzones’, el comerciante de Yopal que ganó la alcaldía estando en la cárcel? Getty Images/Colprensa

‘Jhon Calzones’ es el nombre que acogió en la vida pública el comerciante y político casanareño Jhon Jairo Torres Torres, quien en el 2015 se hizo conocido por fuera de las fronteras de su departamento al ganar las elecciones a la alcaldía de la capital, Yopal, estando recluido en la cárcel La Modelo.

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Medios de todo el mundo cubrieron en su momento el particular triunfo electoral de Torres, un hecho sin precedentes que marcó de entrada una vida política llena de polémicas, enfrentamientos y deudas con la justicia.

Este martes 29 de septiembre de 2026, ‘Jhon Calzones’ murió en medio de un ataque sicarial; su deceso se produce mientras enfrentaba aún un proceso judicial y había regresado al comercio, la actividad de la que siempre aseguró provenían todos sus ingresos.

¿Por qué le decían ‘Jhon Calzones’ a Jhon Jairo Torres?

El apodo de ‘Jhon Calzones’ proviene del negocio con el cual Jhon Jairo Torres Torres se había dado a conocer y con el que afirmaba haber amasado su fortuna inicial.

Torres se dedicaba al comercio de ropa interior femenina, ganándose el reconocimiento local con su cadena de almacenes ‘Caricias Íntimas’. El éxito de este negocio en Yopal fue lo que llevó a que se le conociera por su popular apodo.

¿Cómo llegó Jhon Calzones a la Alcaldía de Yopal?

En 2014, la actividad comercial de Torres dio un giro que marcaría para siempre su carrera.

Ese año participó en el proyecto urbanizador Ciudadela La Bendición, en el que puso a la venta ilegalmente 10.000 lotes, ubicados en terrenos incautados al narcotráfico, los cuales, además, no contaban con licencias urbanísticas, ni con servicios básicos y no estaban incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Yopal.

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Aunque el proyecto dejó en un limbo legal a las personas que adquirieron los predios, la entrega de terrenos le dio inicialmente una amplia popularidad a ‘Jhon Calzones’, quien fundó además su movimiento político ‘La Bendición’, con el mismo nombre de la ciudadela.

En octubre de 2015, Jhon Jairo Torres ganó las elecciones de la Alcaldía de Yopal con 24.515 votos, el 34.3 % del total, a pesar de que la Fiscalía había efectuado su captura 11 días antes y se encontraba ya preso en la cárcel La Modelo.

Pese a que no había logrado posesionarse al estar en prisión, pero no estar inhabilitado para ejercer, en diciembre de ese mismo año logró la libertad condicional y se posesionó en enero de 2016. Aun así, su mandato se vería atravesado por su situación legal, al punto de no lograr finalizar su periodo.

Durante su alcaldía, ‘Jhon Calzones’ estuvo dos veces encarcelado, dos veces fue suspendido (en la segunda fue definitivamente removido del cargo) y dos alcaldes encargados debieron asumir el vacío de poder en Yopal.

¿Qué procesos tenía con la justicia ‘Jhon Calzones’?

Apenas unos meses después de su posesión, en marzo de 2016, ‘Jhon Calzones’ fue recapturado por la Fiscalía en un nuevo proceso por lavado de activos. Estuvo más de un año encarcelado hasta que en junio de 2017 recibió nuevamente la libertad condicional por vencimiento de términos.

Jhon Jairo Torres Torres, también conocido como "Jhon Calzones", alcalde de Yopal. Foto: Fiscalía Ampliar Jhon Jairo Torres Torres, también conocido como "Jhon Calzones", alcalde de Yopal. Foto: Fiscalía Cerrar

Duró solo dos meses de regreso en el poder, dado que en septiembre de 2017 se produjo su destitución e inhabilitación definitiva y la Corte Suprema dejó en firme su condena por urbanización ilegal.

Este hecho llevó a que la Registraduría convocara elecciones atípicas en Yopal, para culminar el periodo restante hasta 2019. En la actualidad, ‘Jhon Calzones’ se encontraba enfrentando procesos judiciales en libertad por enriquecimiento ilícito y lavado de activos mediante urbanismo.

¿Cómo murió el exalcalde de Yopal ‘Jhon Calzones’?

El ataque sicarial contra Jhon Jairo Torres se registró en su finca La Selvita, ubicada en la zona rural de Yopal, donde tenía un negocio de comercialización de carnes.

Según las autoridades, se conoció preliminarmente que Torres recibió varios disparos: en el tórax, en el abdomen y en su brazo izquierdo. Fue trasladado de urgencias al Hospital Regional de la Orinoquía y allí, después de estar varias horas bajo pronóstico reservado, se confirmó su muerte.

La gobernación anunció un “plan candado” para dar con los responsables y, en medio de las pesquisas, fue capturado un menor de edad.