Hubo tensión en plantón por el aborto legal tras la llegada de una congresista de Salvación Nacional

Grupo de manifestantes se enfrentó a la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, quien llegó al evento a rechazar el derecho al aborto. Foto: Captura de pantalla

Este martes 29 de septiembre, en el Congreso de la República, varias congresistas de bancadas progresistas conmemoraron el 28S, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. En este contexto, las legisladoras organizaron un plantón en la Plaza Núñez del Capitolio Nacional para defender ese derecho con pancartas y arengas, enfocadas en los retos que faltan para la regulación.

Entre las congresistas que promovieron esta jornada estaban la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y las representantes a la Cámara María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán (Pacto Histórico) y Catherine Juvinao (Alianza Verde), entre otras.

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El plantón inició con las manifestaciones de decenas de mujeres que, con pañuelos verdes, defendieron la causa del aborto libre.

Sin embargo, el momento del choque llegó cuando la representante a la Cámara Carol Borda, de Salvación Nacional, quien es conocida por ser parte del movimiento provida y en contra del aborto, hizo presencia en el lugar con sus propios símbolos y arengas.

De inmediato, la presencia de Borda causó molestia en las manifestantes feministas, quienes hablaron de un posible sabotaje y le pidieron a la congresista que se retirara. Sin embargo, ella aseguró que tenía derecho a dar a conocer sus opiniones al respecto y se mantuvo durante buena parte de la jornada.

En medio de la tensión, la legisladora de Salvación Nacional denunció que estaba siendo empujada por algunas de las manifestantes e incluso se enfrentó cara a cara con varias de las congresistas progresistas que promovían el plantón. En un momento, Borda aseguró que una de esas asesoras habría sido agredida y cuestionó el carácter pacífico de la manifestación.

“Alcé mi voz por las miles de vidas de niños que nunca tuvieron la oportunidad de nacer. Sí, incomodé y claro que incomodaré las veces que sea necesario. Porque mientras algunos celebran el aborto como un derecho, nosotros seguiremos defendiendo la vida de quienes no tienen voz para defenderse”, dijo Borda.

“En conmemoración del #28S, realizamos este plantón en el Congreso de la República. Gracias al movimiento Causa Justa, organizadoras de este espacio junto a nosotras. ¡Seguimos alzando la voz por un aborto legal, seguro y sin barreras!”, señaló desde la otra orilla la representante Catherine Juvinao.

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