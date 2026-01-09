Presidente Petro denunció a ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional

Alejandro Carranza, abogado del presidente Petro, le confirmó a Caracol Radio que la denuncia contra ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional (CPI) fue por instrucción del jefe de Estado.

#ATENCIÓN | Presidente @petrogustavo denunció a ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional (@CourPenaleInt)



El abogado del jefe de Estado, Alejandro Carranza (@HombreJurista) confirmó a @CaracolRadio que, tras la propuesta de ‘Iván Mordisco’ de una alianza criminal con el… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 9, 2026

Argumentó que en Colombia ya se agotaron todas las vías en el derecho y como el jefe guerrillero alias ‘Iván Mordisco’ decidió abandonar los mecanismos de paz, y prefirió la guerra, el narcotráfico y el crimen a gran escala, ahora, tendrá que enfrentar no solo la persecución de las autoridades colombianas, sino de la Corte Penal Internacional.

“Porque ya las condenas ordinarias, porque ya el sistema transicional verdad, reparación y no repetición que se estableció, más esta política de paz total que se intentó son absolutamente ineficaces, entonces cuando se agota todo el derecho doméstico usted puede acudir a la Corte Penal Internacional y en este caso el señor ‘Iván Mordisco’ sigue desplazando, sigue secuestrando, sigue afectado estructuras protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, sigue atacando a poblaciones completas para una sola cosa y es lucrarse con el narcotráfico y esto tiene que ser conocido desde otros espectros”.

Tras la propuesta de ‘Iván Mordisco’ de una alianza criminal con el ELN y la ‘Segunda Marquetalia’ contra Estados Unidos, Caracol Radio supo que en los próximos días será radicada una denuncia contra ese jefe guerrillero ante la fiscal general, Pam Bondi, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“Y es eso lo que Estados Unidos debería atender, no a pelear contra el presidente Petro, sino unirse a perseguir a esa clase de personajes que son los que generan esas trampas de pobreza, los que generan ese miedo y ese terror a las zonas del Estado donde no se logra llegar y finalmente donde sí se fabrica la droga que llega a estados Unidos”.

Con estas acciones, el gobierno colombiano buscará el apoyo del gobierno de Donald Trump para perseguir a las grandes estructuras que cometen crímenes de lesa humanidad.