Petro y Cepeda proponen tributaria y eliminar prima a congresistas ante la emergencia por terremoto

En su ejercicio de réplica dentro del derecho a la oposición, el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda hicieron una serie de propuestas para que se lleve a cabo la atención a los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

En primer lugar, le pidieron al Consejo de Estado que mantenga la eliminación de la prima especial de servicios por $18 millones para los congresistas, decreto que había sido dejado por decreto por el Gobierno Petro, pero que fue suspendido provisionalmente por ese alto tribunal.

“También solicitamos al actual gobierno que destine exclusivamente esos recursos a la atención de las poblaciones víctimas del terremoto”, dijo Iván Cepeda.

También propusieron a todas las fuerzas políticas “concertar de manera ágil, una herramienta normativa que permita realizar la contratación directa del gobierno nacional con las juntas de acción comunal y con las organizaciones comunitarias para adelantar los planes de reconstrucción y de mejoramiento integral de las zonas afectadas”.

De igual forma, el expresidente Gustavo Petro propuso que se apruebe la reforma tributaria por $20 billones que presentó su gobierno y que se reduzcan las tasas de interés que incrementó el Banco de la República. Señaló que se necesitan $30 billones en total que no se conseguirán con las “limosnas de los ricos”.

De otro lado, los líderes de la oposición hicieron un llamado a que, en medio de la emergencia que persiste en diferentes regiones del país, se mantenga la soberanía nacional.

“Estaremos especialmente vigilantes a que el gobierno actual no vulnere nuestra soberanía. Una emergencia natural no puede convertirse en pretexto para normalizar la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio colombiano, ni mucho menos para permitir que fuerzas foráneas ejerzan funciones de orden público o repriman a nuestra población bajo el argumento de prestar socorro. Colombia es una nación soberana. Toda presencia extranjera con fines de operaciones militares debe ser autorizada por el Senado de la República, como lo establece el artículo 173 de la Constitución Política”, señaló Cepeda.

En ese mismo sentido, el expresidente Petro cuestionó que se haya rechazado ayuda humanitaria internacional por razones ideológicas, lo que, según dijo, ha costado vidas.

Finalmente, advierten que Colombia enfrenta la posibilidad de una segunda emergencia con la sequía que ya comienza a manifestarse en incendios forestales y que puede agravarse con el fenómeno de El Niño.

“No podemos permitir que el país sea sorprendido por la conjunción de estas dos tragedias: los efectos del terremoto en unas regiones y la sequía y los incendios en otras. Por eso, afirmamos que es indispensable actuar desde ahora con prevención, coordinación y responsabilidad, y con un plan nacional de carácter integral”.

“Que ninguna familia damnificada quede sola. Que ninguna comunidad sea olvidada. Y que de esta tragedia surja, junto con la reconstrucción material, un acuerdo nacional sobre el deber de proteger nuestra naturaleza, nuestra gente y nuestra patria. Somos oposición, pero nuestra condición política jamás estará por encima de nuestro deber con Colombia y con nuestro pueblo”, puntualizaron.