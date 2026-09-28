EPS Sanitas cambia operador de medicamentos en Bogotá: así será desde el 1 de octubre

A partir del jueves 1 de octubre de 2026, los usuarios de EPS Sanitas en Bogotá deberán tener en cuenta un cambio en los puntos habilitados para reclamar medicamentos en la capital del país.

De acuerdo con EPS Sanitas, Colsubsidio reemplazará a Audifarma como gestor farmacéutico en Bogotá para este tipo de medicamentos.

¿Dónde reclamar los medicamentos?

Estos son los cuatro puntos de Colsubsidio habilitados en Bogotá:

Colsubsidio Calle 26

Calle 27 #25-45, local 3.

Lunes a viernes: 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche

Sábados: 7:00 de la mañana a 6:00 de la noche

Colsubsidio Portal Norte

Avenida carrera 45 #176-31, piso 1.

Lunes a viernes: 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche

Sábados: 7:00 de la mañana a 5:00 de la noche

Colsubsidio Clínica Roma

Carrera 80 #53-20 sur, local 3.

Lunes a viernes: 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche

Sábados: 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche

Colsubsidio Centro Comercial Unicentro Occidente

Carrera 111C #86-74.

Lunes a viernes: 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche

Sábados: 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche

¿Los usuarios tienen que sacar una nueva fórmula?

Según la EPS Sanitas, las fórmulas médicas y los MIPRES continúan vigentes hasta su fecha de vencimiento, por lo que el cambio de gestor farmacéutico no implica, por sí mismo, solicitar una nueva cita médica o una nueva fórmula.

Tenga en cuenta que los usuarios que tengan medicamentos pendientes deberán presentar la orden correspondiente en el nuevo punto asignado. Para los medicamentos que requieren autorización, se debe contar con el número o soporte de dicha autorización.

¿Qué pasa con Cruz Verde?

El cambio también contempla modificaciones en otras zonas del país.

Según la información reportada sobre el proceso de transición, Cruz Verde dejará de operar en algunos municipios a partir del 30 de septiembre, mientras que nuevos gestores asumirán la dispensación desde el 1 de octubre.

La red asignada puede variar dependiendo del departamento y municipio. Por eso, Sanitas recomienda a sus afiliados consultar cuál es el gestor farmacéutico en el siguiente enlace:

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