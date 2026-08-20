Debate: ¿Debe eliminarse el mecanismo de reposición de votos en Colombia?
En 6AM W, Hernán Cadavid y Jorge Robledo debatieron sobre la autorización del CNE para pagarle casi 5.000 millones de pesos por reposición de votos a Claudia López tras la consulta que obtuvo menos de 600.000 votos.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...