¿Problemas para Colombia por reconocer soberanía de Israel sobre Altos del Golán? Experta responde

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Gissou Nia, abogada especializada en derechos humanos, se pronunció sobre la decisión de Colombia de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán

El pasado 10 de agosto de 2026, el Gobierno de Colombia anunció su decisión de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde la Guerra de los Seis Días de 1967.

Con esta decisión, Colombia se convirtió en el segundo país, después de Estados Unidos, en reconocer la soberanía israelí sobre el territorio. Estados Unidos reconoció

Ante este escenario, Gissou Nia, abogada especializada en derechos humanos, líder de organizaciones sin ánimo de lucro y directora del Proyecto de Litigio Estratégico del Atlantic Council, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se pronunció sobre la decisión de Colombia de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y su impacto en la comunidad internacional.

La experta señala que la mayoría de la comunidad internacional está bastante clara, después de la Segunda Guerra Mundial, en no conceder esta soberanía o reconocer soberanía sobre territorios que se conquistaron a la fuerza. Es por esto que hay leyes internacionales en contra.

Por esta razón, la posición legal internacional es bastante clara sobre este tema y los Altos del Golán es un territorio sirio ocupado por Israel, y cualquier intento de anexión es una conducta que está negada por la comunidad internacional, explicó Gissou Nia.

Para la experta, esta decisión puede traerle problemas a Colombia, especialmente con los 22 países miembros de la Liga Árabe, que son aliados comerciales importantes para el país.

Nia afirma que la decisión es más el deseo del país por complacer a Estados Unidos y puede ser considera una movida confusa en el aspecto político.

De igual manera, la abogada manifestó que el nuevo presidente colombiano quiere tomar una dirección distinta a la que tuvo el mandatario anterior, Gustavo Petro.

La experta señala que había o hay una campaña del gobierno actual para mejorar las relaciones entre Estados Unidos, entre Israel y Colombia. Esto se debe al interés en combatir los grupos armados en el territorio nacional con el apoyo del gobierno de Donald Trump.

Para Gissou Nia son dos políticas completamente opuestas, la del exmandatario Gustavo Petro y la del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

“Es el mensaje que quiere mandar el nuevo gobierno, de que quieren romper con esa política del pasado, pero ya es decisión de los colombianos decidir si esa dirección que está tomando el gobierno de Abelardo de la Espriella es la que en la que quieren ir todos los colombianos y eso se quedará claro en los próximos meses”, explicó.

Escuche la entrevista completa:

Gissou Nia, abogada especializada en derechos humanos, se pronunció sobre la decisión de Colombia de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán 00:00:00 10:44 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

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