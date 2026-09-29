Presidente del Congreso envió mensaje a Enrique Gómez: pidió reformar lazos en la derecha colombiana

En medio de la tensión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional, este martes habló el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, también legislador de la bancada uribista. Se trata de un nuevo pronunciamiento del bloque de derecha luego de que desde la directiva señalaran que no tienen interés en una coalición con el sector que representa el senador Enrique Gómez.

El origen de este enfrentamiento está en los comentarios del congresista de Salvación Nacional contra el partido y su líder, el expresidente Álvaro Uribe. Gómez ha hablado de la necesidad de reformar los liderazgos de la derecha y llegó a señalar como socialdemócrata.

Al respecto, Honorio Henríquez dijo que su partido está para construir soluciones colectivamente. Y en este punto le lanzó un dardo a Gómez: “Aquello viudos de lo que ha sido la historia, la tradición y el éxito de los demás, hay que dejarlos que sigan allá, hablando como los lobos, con la luna”.

Ante la pregunta de si esta pelea impactará en la coalición de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, Henríquez señaló que van a seguir apoyando todas las acciones del Ejecutivo en beneficio de los colombianos.

El jefe del Legislativo reiteró que la postura del uribismo es construir colectivamente y reveló que en la noche de este lunes habló con el jefe de Estado en los mejores términos. Según explicó, con De la Espriella habló de los temas que hay que manejar en un solo camino.