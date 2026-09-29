Operativos en cárceles contra la extorsión: 692 presos trasladados y 10.716 redes desinstaladas

Este martes, el presidente Abelardo De La Espriella se reunió en Casa de Nariño con el ministro de Justicia, Iván Cancino para hablar sobre los avances en la estructuración del proyecto de Ley de Sometimiento, que según confirmó el jefe de la cartera, ya lo están terminando y en los próximos días presentarán el proyecto ante el Congreso de la República.

Otro de los puntos importantes de la reunión, son los resultados de los operativos que adelantan en los centros penitenciarios para frenar la extorsión y neutralizar las comunicaciones de los criminales.

En medio de 4.080 operativos de registro y control en las cárceles del país, 10.716 redes eléctricas clandestinas han sido desconectadas tras ser utilizadas para labores de extorsiones en los centros penitenciarios del país.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que estos operativos, han propiciado el traslado de 682 traslados de personas privadas de la libertad identificadas como factores de riesgo.

Se trata de operativos que llevan a cabo en cumplimiento del decreto 851 de 2024, que contempla medidas como la intensificación de requisas, protocolos para agilizar el bloqueo de códigos IMEI e IMSI, rastreo de señales, y planes piloto de inhibición técnica que controlen los penales sin afectar la conectividad de las comunidades vecinas.