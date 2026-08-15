Abelardo de la Espriella conversó con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo su primera conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu:

“Tuve una conversación muy cálida y enriquecedora con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Le agradecí profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles. Este es un nuevo tiempo para las relaciones entre Colombia e Israel: una relación basada en la amistad, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo”, aseguró el mandatario, quien cerró su mensaje con la frase “Colombia e Israel, siempre amigos y aliados”.

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La conversación se da luego de que el Gobierno colombiano restableciera formalmente las relaciones con Israel, rotas durante la administración de Gustavo Petro por las denuncias contra ese país por presunto genocidio en la Franja de Gaza.

El acercamiento incluyó además el reconocimiento por parte del Estado colombiano de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado según la ONU, decisión que generó reparos de la Liga Árabe, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Siria.

Con esa postura, Colombia se alineó con Estados Unidos, hasta ahora el único país que había reconocido esa soberanía. El nuevo Gobierno también trasladará la embajada colombiana a Jerusalén y cerrará sedes diplomáticas en Argelia, Azerbaiyán, Ghana, Hungría, Malasia y Sudáfrica como parte de un plan de austeridad, cierre que cobra relevancia porque Sudáfrica impulsó ante la Corte Internacional de Justicia una de las denuncias por genocidio que Colombia respaldó anteriormente.

Pese a estos cambios diplomáticos, distintos países árabes respaldaron a Colombia durante la emergencia del terremoto: Emiratos Árabes Unidos realizó una donación de 10 millones de dólares para la atención de la tragedia.