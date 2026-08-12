Colombia aislada: el reconocimiento del Golán a Israel enciende la condena internacional

Los Altos del Golán son una meseta de cerca de 1.200 kilómetros cuadrados que Israel capturó a Siria durante la Guerra de los Seis Días, en 1967, y que anexó unilateralmente en 1981. Esa anexión nunca fue reconocida por la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU, mediante la resolución 497 de ese mismo año, declaró nula y sin efecto jurídico la imposición de leyes, jurisdicción y administración israelí sobre el territorio. Durante casi cuatro décadas, ningún país respaldó la soberanía israelí sobre esa zona, hasta que Estados Unidos lo hizo en 2019, bajo la primera administración de Donald Trump.

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En ese momento, la Unión Europea rechazó el giro estadounidense a través de una declaración de su entonces alta representante, Federica Mogherini, en la que precisó que la posición del bloque sobre el estatus del Golán no había cambiado y que, en línea con el derecho internacional y las resoluciones 242 y 497 del Consejo de Seguridad, no reconocía la soberanía israelí sobre el territorio ocupado.

El 10 de agosto de 2026, Colombia se convirtió en el segundo Estado miembro de la ONU en dar ese paso. La Cancillería, bajo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella —posesionado tres días antes en Cali—, reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, citando la “persistente inestabilidad regional” y los atentados del 7 de octubre de 2023. La medida se dio junto al restablecimiento de relaciones con Israel, rotas en 2024 por Gustavo Petro, el anuncio del traslado de la embajada colombiana a Jerusalén y, ese mismo fin de semana, el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental.

El comunicado se conoció mientras Colombia enfrentaba las consecuencias de un terremoto que dejó más de cien muertos en el occidente del país. Según reportes de prensa árabe, el anuncio de la Cancillería se publicó cerca de las 10:57 de la mañana, unas tres horas después del sismo.

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La reacción del mundo árabe no se hizo esperar. Siria fue la primera en pronunciarse: su Cancillería condenó “con las expresiones más enérgicas” el reconocimiento colombiano y lo calificó de violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 497, insistiendo en que el Golán “es parte integrante” de su territorio. La Liga Árabe se sumó a través de su secretario general, Nabil Fahmy, quien afirmó que el anuncio colombiano es “jurídicamente nulo” y carece de valor para determinar el estatus del Golán, y pidió a Bogotá reconsiderar su posición. Egipto rechazó la decisión por contravenir el derecho internacional. Arabia Saudita reiteró que el Golán es “tierra árabe siria ocupada” e instó a Colombia a revisar su postura. Catar advirtió que ayudar a la ocupación a desconocer las resoluciones de la ONU no cambia los hechos históricos. Irak condenó el reconocimiento, y el Consejo de Cooperación del Golfo, a través de su secretario general Jasem Al Budaiwi, lo calificó de contrario a los tratados internacionales. Turquía, aunque no es un país árabe, también condenó el anuncio por considerarlo un esfuerzo unilateral sin base jurídica.

La ONU también se pronunció. El enviado especial adjunto del secretario general para Siria, Claudio Cordone, escribió que, tal como lo reafirmó recientemente António Guterres en Damasco, el Golán es territorio sirio ocupado, y que la aceptación por parte de Colombia de la anexión israelí de ese territorio contraviene directamente el derecho internacional. La Autoridad Palestina condenó igualmente la decisión y la calificó de violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones internacionales legítimas, y de una alineación con políticas de ocupación, anexión y apropiación de tierras por la fuerza. Kuwait se sumó también al rechazo, junto con Irak, según reportó la agencia oficial siria SANA.

Con este movimiento, Colombia se distancia de la posición mayoritaria de Naciones Unidas y se alinea con la única otra nación —Estados Unidos— que ha reconocido formalmente la soberanía israelí sobre un territorio que la ONU sigue considerando sirio ocupado. La decisión llega en el arranque del gobierno de Abelardo de la Espriella y marca un giro frente a la política exterior del gobierno anterior, reabriendo el debate sobre el lugar de Colombia en los organismos multilaterales y sus relaciones con el mundo árabe y con Siria.