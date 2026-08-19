Esta es la nueva cúpula militar del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella definió la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, que tendrá como comandante general al general Erick Rodríguez Aparicio, oficial que regresa al servicio activo después de haber salido durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Puede ver: De la Espriella anunció que aseguradoras agilizarán pagos por inmuebles afectados: “Tienen dos años”

Rodríguez fue subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas y segundo comandante del Ejército Nacional.

General Erick Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares Ampliar General Erick Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares Cerrar

El general Carlos Carrasquilla será el nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, convirtiéndose en el segundo oficial en la línea de mando del Comando General y acompañando al general Erick Rodríguez Aparicio en la conducción estratégica y operacional de las Fuerzas Militares.

Lea aquí: Capturan a ‘Moisés’, jefe de finanzas, y a 3 integrantes de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Su salida se produjo en medio de la controversia generada por sus denuncias sobre la presunta carnetización y las presiones que grupos armados ilegales estarían ejerciendo sobre comunidades en Meta y Guaviare. El oficial confirmó en junio que había sido notificado de su retiro.

Durante su carrera ocupó cargos como comandante del Grupo de Caballería N.º 16 Guías del Casanare, entre 2010 y 2012; comandante de la Fuerza de Tarea Sumapaz; comandante de la Séptima Brigada; comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles; comandante de la Primera División del Ejército Nacional y comandante del Comando Conjunto N.º 2 Suroccidente.

Vea aquí: Gobierno declara insubsistente al coronel (r) Juan Carlos Mazo como presidente de Indumil

Desde este último cargo planeó y lideró la Operación Perseo, que permitió el ingreso de la fuerza pública al casco urbano de El Plateado, Cauca.

General Carlos Carrasquilla, jefe de Estado Mayor Conjunto Ampliar General Carlos Carrasquilla, jefe de Estado Mayor Conjunto Cerrar

Por su parte, en el Ejército Nacional, el nuevo comandante será el general José Bertulfo Soto, quien fue comandante de la Quinta División. Es administrador de empresas y cuenta con una maestría en Defensa y Seguridad realizada en Washington.

General José Soto, comandante Ejército Nacional Ampliar General José Soto, comandante Ejército Nacional Cerrar

Entre tanto el brigadier general Rodolfo Morales Franco será el segundo comandante del Ejército. Morales fue comandante de la Décima Tercera Brigada, unidad encargada de la seguridad de Bogotá y Cundinamarca, y posteriormente asumió el mando de la Segunda División, con responsabilidad operacional en Santander, Norte de Santander, el sur del Cesar y Yondó, Antioquia. El oficial es del arma de Infantería, profesional en Ciencias Militares y especialista en Comando y Estado Mayor y en Seguridad y Defensa Nacional.

General Hugo Morales, segundo comandante Ejército Ampliar General Hugo Morales, segundo comandante Ejército Cerrar

Por su parte, el general Óscar Leonel Murillo también regresa al servicio activo para asumir la Escuela Superior de Guerra. Murillo fue comandante de la Séptima División del Ejército Nacional y salió durante el Gobierno de Gustavo Petro, según reveló en su momento Caracol Radio, en medio de presiones del ELN relacionadas con la mesa de negociación de paz.

Lea también: Gobierno de Abelardo de la Espriella advierte déficit de $14 billones en el Ejército para 2026

Murillo también comandó la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en Chocó, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2022, y la Décima Primera Brigada en Córdoba, entre 2016 y 2017. Además, fue jefe del Departamento de Planeación del Ejército en 2019, oficial de Operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido en 2015 y agregado militar en Israel entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018.

General Óscar Murillo, director Escuela de Guerra Ampliar General Óscar Murillo, director Escuela de Guerra Cerrar

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el nuevo comandante sería el mayor general Alfonso Lozano Ariza, quien hasta ahora se desempeñaba como segundo comandante y jefe de Estado Mayor de esa Fuerza. Lozano hacía parte de la cúpula designada a finales de 2025 y ahora asumirá la comandancia de la Fuerza Aeroespacial.

General Alfonso Lozano Ariza, comandante FAC Ampliar General Alfonso Lozano Ariza, comandante FAC Cerrar

El vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero será el nuevo comandante de la Armada de Colombia, dentro de los cambios definidos en la cúpula de las Fuerzas Militares por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El oficial cuenta con una amplia trayectoria operacional y ha ocupado cargos tanto a bordo de unidades navales como en posiciones estratégicas de la institución.

Durante su carrera a bordo fue jefe de División en las fragatas ARC ‘Independiente’ y ARC ‘Almirante Padilla’, así como en el Buque Escuela ARC ‘Gloria’. También se desempeñó como segundo comandante del ARC “Buenaventura” y comandante de la Patrullera Fluvial ARC “Mompox” y de la Patrullera de Mar ARC “Jaime Cárdenas”.

También puede ver: MinDefensa posesionó a los nuevos viceministros y funcionarios del sector Defensa

Uno de los momentos destacados de su trayectoria fue como comandante de la Patrullera Oceánica ARC “20 de Julio”, unidad con la que lideró la Primera Expedición Científica de Colombia a la Antártida, denominada “Expedición Caldas”, que marcó un hito en la presencia colombiana en ese continente.

Almirante Camilo Segovia, comandante Armada Nacional Ampliar Almirante Camilo Segovia, comandante Armada Nacional Cerrar

Escuche la noticia completa aquí: