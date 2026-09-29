Entregarán a sus familiares el cuerpo del soldado que estaba en poder de disidencias en Cauca

Cauca

El cuerpo del soldado profesional Idel José Torres fue entregado a una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo tras permanecer en poder de la estructura Carlos Patiño, después de su asesinato en medio de combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc en zona rural de El Tambo, Cauca.

La entrega la realizó el grupo armado al margen de la ley en el corregimiento de Huisitó.

Luego de recibir el cuerpo, la comisión lo condujo hasta las autoridades competentes, que adelantan los procedimientos judiciales, médicos y forenses para posteriormente entregarlo a sus familiares.

El Ejército rechazó que el cadáver del militar haya sido sustraído por el grupo armado ilegal tras su asesinato. “Hechos denunciados públicamente por desconocer el respeto debido a quienes pierden la vida en medio de las hostilidades y afectar el desarrollo oportuno de las actuaciones judiciales correspondientes”, dijo.

Además anunció que entablará las denuncias correspondientes.

La secretaria de gobierno del Cauca, Diana Murillo, rechazó los hechos violentos que se registran en el departamento.

“Desde el gobierno departamental rechazamos estos actos de violencia que hoy no solo enlutan a la institución sino también a las familias y a todo el departamento del Cauca.

El Ejercito nacional exigió el respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario y destacó la labor de los organismos humanitarios y su intervención en la recuperación del soldado profesional, brindando a sus seres queridos la posibilidad de despedirlo dignamente.

Entre tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja resaltó la confianza de las partes involucradas para cumplir con su misión neutral de proteger ayudar a las personas afectadas por los conflictos armados.

Sobre los hechos la Defensoría del Pueblo recalcó que lo ocurrido con el soldado profesional recuerda, entre otras cosas, que quienes mueren en medio de hostilidades deben ser respetados y tratados con dignidad. Esas acciones de deben ejecutar “sin distinción alguna y con independencia de la parte a la que pertenezcan”, porque son solo una de las reglas elementales del Derecho Internacional Humanitario.

“El respeto de los cuerpos de las personas fallecidas no es un acto de generosidad ni un mérito que pueda exhibirse frente al adversario. Es una obligación humanitaria”, puntualizó la entidad.