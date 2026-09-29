¿Cuándo se realizará el World Business Forum Bogotá 2026?: Fechas e invitados

World Business Forum Bogotá 2026, se realizará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Fotos Getty Images e Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.

El World Business Forum Bogotá 2026 es un espacio que reúne a miles de directivos bajo el objetivo de aprender, instruirse e inspirarse con el pensamiento de los mayores exponentes mundiales en el mundo empresarial.

Con respecto a esto se busca construir el pensamiento estratégico y de ahí elaborar una base para los empresarios ante los contantes cambios y factores en un contexto donde la incertidumbre es una amenaza que impide abordar los grandes retos.

¿Cuándo se realizará el World Business Forum Bogotá 2026?

El encuentro bajo la organización de WOBI se llevará a cabo entré el 28 y 290 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Bajo esta edición se trabajará bajo el concepto de “Trascender. Creando organizaciones sin límites” en donde es necesaria la capacidad de evolucionar e innovar ante los desafíos para de esta prosperar en el mundo empresarial para crecer aún más.

“Hoy una organización puede tener buenos resultados y aun así quedarse atrás. Trascender exige cuestionar los límites que damos por sentados: cómo lideramos, cómo innovamos, cómo desarrollamos a las personas y qué valor somos capaces de generar más allá de los resultados financieros. En un entorno donde la tecnología y los mercados cambian a gran velocidad, la verdadera ventaja estará en las organizaciones capaces de reinventarse sin perder su propósito” Afrimó Martha Lucía Maldonado, Country Manager de WOBI Colombia.

Adicionalmente el evento plantea que bajo cuatro dimensiones formar a las organizaciones y personas con la finalidad de trascender en el futuro

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¿Cuáles son las cuatro dimensiones que se abordarán en el World Business Forum Bogotá 2026?

De acuerdo con el CEO Survey Mid-Year Snapshot de PwC, publicado el mes pasado, el 38 % de los CEO consultados aceptó que dentro de sus compañías han hecho uso de la inteligencia artificial como herramienta este año para detectar oportunidades asociadas con la transformación de aspectos dentro de la industria.

Con el aporte de 351 CEO de 59 países y 27 industrias, se aceptó que las compañías con mayores capacidades de “tecno-resiliencia” tienen 66 % más probabilidades de emitir una alta confianza y seguridad en el crecimiento futuro de sus ingresos.

Con lo anterior se establecieron cuatro dimensiones vinculadas entre sí que pretenden impulsar el proceso de transformación empresarial para este 2026. Siendo estas las siguientes:

Liderazgo: se centra en inspirar, movilizar grupos de trabajo, desarrollar el talento y promover un impacto que se multiplique a través de otros secuencialmente.

se centra en inspirar, movilizar grupos de trabajo, desarrollar el talento y promover un impacto que se multiplique a través de otros secuencialmente. Innovación: arriesgarse más ante las oportunidades y mediante las aperturas de los proyectos con ayuda de la tecnología conocer y dominar nuevos mercados.

arriesgarse más ante las oportunidades y mediante las aperturas de los proyectos con ayuda de la tecnología conocer y dominar nuevos mercados. Desarrollo Personal: estimular el crecimiento individual bajo pilares como, el propósito, la resiliencia, el bienestar y la autogestión necesarios para forjar capacidades en el entorno.

estimular el crecimiento individual bajo pilares como, el propósito, la resiliencia, el bienestar y la autogestión necesarios para forjar capacidades en el entorno. Negocio: entender el éxito detrás de una empresa u organización más allá de sus ingresos y financiación de tal manera que se valore por lo económico, social y ambiental.

Dentro del evento se contarán con 8 grandes conferencistas que desde sus campos de acción y la experiencia bajo el mando de grandes organizaciones empresariales compartirán sus retos experiencias y desafíos en el medio.

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¿Quiénes son los 8 conferencistas confirmados para el World Business Forum Bogotá 2026?

Con la información oficial de WOBI la programación del evento se repartirá entre los siguientes exponentes cada uno con un tema en específico para abordar al público.

Francis Ford Coppola – Creatividad

– Creatividad Renée Mauborgne – Estrategia

– Estrategia Carl Lewis – Alto rendimiento

– Alto rendimiento Rita McGrath – Innovación y crecimiento.

– Innovación y crecimiento. Efrén Martínez – Self-Management

– Self-Management Tricia Wang – IA y futuro del trabajo

– IA y futuro del trabajo Scott Anthony – Disrupción

– Disrupción Pilar Jericó – Liderazgo

El encuentro llega con un gran resultado con la anterior edición del año 2025 con la asistencia de más de 1.300 ejecutivos de 260 empresas, con asistentes provenientes de 10 países, lo que dio como resultado un índice de satisfacción del 97 %.

Agregando que el espacio se convierte en un sitio evaluar limites, tomar decisiones y generar cambios en la perspectiva de los asistentes entorno a el papel que forman dentro de sus organizaciones.

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