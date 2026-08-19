De la Espriella anunció que aseguradoras agilizarán pagos por inmuebles afectados: “Tienen dos años”

289 muertos y $30 billones en pérdidas: nuevo balance del terremoto en Colombia. Foto: Getty Images / NurPhoto

El presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles sobre las medidas acordadas con el sector asegurador para agilizar la atención a los colombianos afectados por el terremoto y avanzar en la reconstrucción de las zonas damnificadas.

Tras sostener una reunión con representantes de las compañías aseguradoras, el mandatario aseguró que el sector ya comenzó a responder frente a las pólizas de los inmuebles afectados y anunció mecanismos para acelerar los pagos.

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“Aseguradoras tendrán dos años para recibir reclamos por el terremoto”

Uno de los principales anuncios fue el llamado del presidente a los damnificados para que no se dejen llevar por información falsa sobre los tiempos para presentar reclamaciones.

De la Espriella aseguró que los afectados no tienen solo dos días para presentar sus reclamos ante las aseguradoras, sino dos años.

El mandatario pidió tranquilidad a los colombianos y señaló que todos los reclamos serán atendidos y agilizados.

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Gobierno cruzará información con las aseguradoras para acelerar pagos

El Gobierno Nacional y el sector asegurador acordaron cruzar la información disponible para facilitar el proceso de reconocimiento y pago de las pólizas.

De acuerdo con el presidente, esta información también permitirá establecer una vía más clara para el envío de subsidios a las personas afectadas por la emergencia.

“Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados. Y no tienen dos días para hacerlos. Tienen dos años”, afirmó De la Espriella.

Reconstrucción del terremoto: ¿Qué incluirá?

El presidente señaló que la reconstrucción no se limitará a las viviendas que resultaron afectadas por el terremoto.

“El Gobierno también busca recuperar comercios, empresas e infraestructura pública esencial, incluyendo escuelas, hospitales y otras obras necesarias para el funcionamiento de las comunidades.” destacó.

De la Espriella destacó que esta tarea deberá involucrar al Gobierno Nacional, las autoridades territoriales, el sector privado, empresarios, comunidades, aseguradoras y ciudadanos.

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